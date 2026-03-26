Soudan: Le président du Conseil de souveraineté ordonne le renforcement et le développement des relations soudano-algériennes

26 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné le renforcement et le développement des perspectives de coopération entre le Soudan et l'Algérie, dans l'intérêt mutuel des deux peuples et pays frères.

Cela est arrivé lors de sa rencontre, dans ses bureaux à Khartoum, avec l'ambassadeur du Soudan en Algérie, M. Abdel Hafiz al-Awad, à l'occasion de ses adieux avant son départ pour prendre ses fonctions, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohi El-Din Salem.

La rencontre a porté sur l'évolution des relations bilatérales entre Khartoum et Algérie et les moyens de les soutenir et de les développer dans tous les domaines, afin de réaliser les aspirations communes.

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