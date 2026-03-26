Sénégal: Tivaouane - Syndicats d'enseignants et gouvernement invités à dialoguer pour préserver l'intérêt des élèves

Tivaouane — Le coordonateur adjoint du Forum civil, Serigne Abdou Aziz Diop, a invité, mercredi, les syndicats d'enseignants et le gouvernement à renouer le fil du dialogue pour préserver l'intérêt supérieur des élèves durement affectés par les perturbations répétées du système éducatif.

"L'école ne doit pas être le théâtre de blocages prolongés", a-t-il dit, exhortant les différentes parties à renouer le fil du dialogue, à faire preuve de "responsabilité" et à privilégier des "compromis constructifs".

Il s'exprimait ainsi à Tivaouane, en marge de la 69ème commémoration du rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy (1885-1957), premier khalife général d'El Hadji Malick Sy (1855-1922), un des propagateurs de la tidjaniya au Sénégal.

M. Sy qui dit inscrire délibérément son appel dans ce contexte de souvenir et de recueillement pour plaider pour une approche centrée sur la continuité du service public de l'éducation, souligne qu'il s'agit d'une occasion de raviver les valeurs de dialogue, de mesure et de dépassement des divergences incarnées par cette figure religieuse majeure.

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Il a en ce sens rappelé la médiation initiée par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine (1928-2017), et qui avait permis de rapprocher les positions de l'État et des syndicats d'enseignants, après plusieurs mois de tensions.

La situation actuelle dans les écoles, marquée par des mouvements de grève récurrents des enseignants et une réduction du quantum horaire, affecte en priorité les élèves du public exposés à des retards dans l'exécution des programmes et à une instabilité du calendrier scolaire, a relevé Serigne Abdou Aziz Diop, qui est par ailleurs un petit-fils d'El Hadji Malick Sy.

Le membre du Forum civil a également souligné que cette situation de grèves fragilise non seulement les acquis pédagogiques, mais aussi l'équité du système éducatif, en creusant davantage les écarts entre les apprenants selon leur environnement et leurs conditions d'accès à l'enseignement.

Son appel, formulé dans un moment chargé de symboles, se veut également un rappel du rôle historique des autorités religieuses dans la régulation sociale au Sénégal.

Serigne Abdou Aziz Diop a également formulé le souhait qu'un accord durable soit conclu dans les plus brefs délais entre les différents acteurs, afin de rétablir un climat serein dans le secteur éducatif, garantissant aux élèves des "conditions d'apprentissage stables et équitables".