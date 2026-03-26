Sénégal: Diourbel - Des acteurs communautaires formés pour renforcer la participation politique des groupes vulnérables

26 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Trente membres d'organisations faîtières de jeunes, de femmes et de personnes handicapées du département de Diourbel (centre) ont bénéficié d'un renforcement de capacités en coaching et en mentorat, en vue d'améliorer leur engagement politique et leur accès aux instances de prise de décision.

A l'initiative du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), cette rencontre s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet "Saxal Jamm", soutenu par l'Union européenne et visant la construction et la consolidation de la paix.

"L'objectif de ce projet est d'augmenter le niveau d'engagement politique afin qu'à moyen et long termes, nous enregistrions davantage de candidatures de jeunes, de femmes et de personnes handicapées aux élections territoriales, législatives et même présidentielle", a expliqué le coordonnateur du pôle droits humains de l'ONG 3D, Ibrahima Diop.

Selon lui, ce projet se veut un outil de correction des disparités liées à la faible représentativité de ces catégories dans les instances de décision.

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A titre d'illustration, seulement 3,23 % des collectivités territoriales (mairies et conseils départementaux) sont dirigées par des femmes.

M. Diop a souligné que les organisations de la société civile entendent, à travers cette initiative, relancer la dynamique de représentation des groupes vulnérables dans les sphères décisionnelles.

L'adjoint au préfet de Diourbel, Ababacar Cissé, a pour sa part indiqué que cette initiative s'inscrit en droite ligne des politiques publiques de l'État du Sénégal, réaffirmant l'engagement et la disponibilité des autorités administratives locales à accompagner sa mise en oeuvre.

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