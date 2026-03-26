Afrique: Le Sénégal saisit le TAS pour 'défendre l'honneur' de ses joueurs et 'préserver l'intégrité' du football africain (Adoulaye Fall)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans son différend avec la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour défendre l'honneur de ses joueurs spoliés et préserver l'intégrité du football africain, a déclaré, vendredi, son président Abdoulaye Fall.

"Notre combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et le litige sportif. Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver l'intégrité du football africain et surtout de lutter de toutes nos forces pour la libération de nos 18 supporters incarcérés dans les geôles marocains, otages d'un chantage diplomatique inacceptable", a-t-il dit.

Le président de la FSF s'exprimait jeudi à Paris, en marge d'une conférence de presse du collège d'avocats mandatés pour défendre le dossier de l'instance dirigeante du football sénégalais devant le TAS.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la CAF et la FRMF, relatif à la finale de la CAN 2025.

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Dans un communiqué, le TAS informe que l'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal perdante de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale marocaine sur le score de 3-0.

Le président de la FSF estime que face à ce qui s'apparente à "un braquage administratif, le plus grossier, le plus inique de l'histoire de notre football", son instance refuse la "fatalité".

Selon lui, "le Sénégal ne doit pas [...] et ne transige pas avec ses valeurs".

Il s'agit d'une "croisade morale et juridique", a-t-il dit, assurant que la FSF a mandaté une équipe de "professionnels aguerris" dotés d'une expertise incontestable pour la défense des intérêts du football sénégalais.

Abdoulaye Fall a informé que le collègue d'avocats composé de Sénégalais, Français, Espagnols, Suisses a la "lourde responsabilité de rétablir la validité des faits" et "faire annuler la forfaiture dont le Sénégal est victime".