Tunisie: Amen Bank lève 60 millions de dinars en une journée sur le marché obligataire

Le 23 mars 2026, la période de souscription à l'emprunt obligataire subordonné « Amen Bank Subordonné 2026-1 » a été clôturée dès son premier jour d'ouverture au public.

Le montant cible de 60 millions de dinars avait été atteint dans les heures suivant le lancement de l'opération.

L'émission, réalisée par appel public à l'épargne, a été conduite par MAC SA, intermédiaire en bourse chargé de l'opération.

La clôture anticipée des souscriptions est intervenue le jour même de leur ouverture, soit le 23 mars 2026.