Ethiopie: Le développement du corridor d'Addis-Abeba - Un modèle pour moderniser les villes existantes, selon le PM Abiy.

26 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le développement du corridor d'Addis-Abeba offre un exemple concret pour les villes souhaitant régénérer leurs espaces urbains sans les coûts et impacts sociaux liés à la construction de capitales entièrement nouvelles, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Dans un entretien avec Kana TV, le Premier ministre a mis en avant les avantages socio-économiques de cette approche, soulignant que moderniser les centres urbains existants tout en maintenant les communautés sur place permet une transformation progressive et durable.

« Certains pays construisent des villes neuves pour moins de 1 000 habitants avec des milliards de dollars, mais ces projets se révèlent souvent inefficaces », a-t-il précisé.

Selon lui, la stratégie éthiopienne ne se limite pas à rénover l'infrastructure : elle cherche également à transformer la culture urbaine.

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« Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement changer la ville, mais aussi les comportements », a affirmé le Premier ministre, observant des pratiques plus propres et responsables chez les jeunes, notamment dans la gestion des déchets et la protection de leur environnement.

Il a souligné que ce modèle est reproduit dans plusieurs villes du pays, renforçant la philosophie de développement durable de l'Éthiopie et créant un processus d'apprentissage pour de futures initiatives.

« Nous célébrons les progrès tout en tirant des leçons pour la prochaine génération de projets urbains », a conclu Abiy Ahmed.

Lire l'article original sur ENA.

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