Ethiopie: Le Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh affirme que les investissements en Éthiopie reposent sur des fondations solides

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que les investissements dans le pays reposent sur des bases solides.

Le forum « Investir en Éthiopie » s'est tenu sous le thème : « L'Éthiopie est prête pour les affaires ».

Il a mis en lumière l'engagement du pays à offrir un environnement d'investissement compétitif, sécurisé et attractif, grâce à l'élargissement des options d'investissement, à la conduite de réformes législatives et à la facilitation de secteurs générateurs d'exportations, d'emplois et de transformation économique.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré : « La réforme globale de l'Éthiopie bénéficie du soutien de tous les partenaires et est mise en oeuvre de manière coordonnée. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que les réformes économiques visent à renforcer le rôle du secteur privé et à ouvrir des secteurs clés, tels que la finance et les télécommunications, aux investissements privés.

Ces réformes tiennent compte des besoins des citoyens tout en respectant les intérêts nationaux.

Elles favorisent l'implication du secteur privé et consolident le rôle des entreprises dans l'économie.

Selon lui, les investissements éthiopiens reposent sur des bases solides, soutenus par une population jeune et productive, une position géographique avantageuse et des opportunités d'investissement diversifiées.

Le vice-Premier ministre a cité plusieurs secteurs porteurs, dont le tourisme, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière.

Il a également souligné que le Grand barrage de la Renaissance permettra de répondre à la demande énergétique et de soutenir la révolution industrielle.

Il a ajouté que ces initiatives contribuent à instaurer confiance et coopération avec les investisseurs.

L'Éthiopie a également mis en place des mécanismes favorisant concurrence et collaboration entre les promoteurs immobiliers, tout en modernisant la prestation des services publics.

Enfin, il a rappelé que plusieurs mesures ont été adoptées pour dynamiser le secteur des investissements et que les réformes continueront à être renforcées. « Investir en Éthiopie nécessite des actions concrètes », a-t-il conclu, soulignant que le gouvernement soutiendra les promoteurs engagés dans les secteurs clés et appréciera leur contribution.