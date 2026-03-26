Burkina Faso: Campagne nationale de solidarité - Dꞓmꞓ Sira Plus de 1,13 milliard FCFA mobilisé

La ministre de la Famille et de la Solidarité, lieutenant-colonel Pélagie Kabré était face à la presse, le mercredi 25 mars 2026, à Ouagadougou, pour dresser le bilan de la campagne nationale de solidarité Dꞓmꞓ Sira.

La première édition de la campagne nationale de solidarité Dꞓmꞓ Sira a permis de mobiliser plus de 1 132 254 212 milliard FCFA, toutes contributions confondues. Ce montant est constitué de 635 473 509 millions FCFA en numéraire et des dons en nature composés principalement de vivres et de produits de première nécessité d'une valeur de 496 780 703 millions CFA.

Le point a été fait par la ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Pélagie Kabré, au cours d'une rencontre avec les Hommes de médias. Elle a, par ailleurs, informé que la mobilisation se poursuit et que les contributions continuent d'être enregistrées. La ministre chargée de la Famille qui a salué au passage l'engouement remarquable autour de cette campagne, est reconnaissante aux entreprises publiques et privées, aux organisations de la société civile, aux autorités coutumières et religieuses, aux jeunes et femmes ainsi qu'à la diaspora qui ont répondu à l'appel avec engagement et dignité.

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Pour elle, Les ressources collectées ainsi que les dons en nature seront orientés vers la prise en charge des personnes et des ménages les plus vulnérables à travers des interventions prioritaires. Elle a cité notamment la réalisation et l'équipement d'infrastructures sociales de base dédiées notamment aux orphelins et enfants vulnérables, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et la promotion de l'inclusion socioéconomique à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus, l'octroi de kits d'installation.

Comme interventions, elle a, en outre, ajouté le renforcement d'infrastructures communautaires et d'initiatives d'appui à la réinstallation, à la stabilisation et au relèvement des personnes déplacées internes et le soutien à l'accès aux soins de santé des personnes vulnérables. « Toutes ces actions seront mises en oeuvre dans un cadre de gestion rigoureux, transparent et conforme aux exigences de redevabilité à travers le Fonds d'assistance sociale et de solidarité nationale », a rassuré la ministre.

Relativement aux activités majeures de la campagne Dꞓmꞓ Sira , elle a relevé, entre autres, la caravane de la solidarité qui a parcouru toutes les régions, la Semaine thématique de la solidarité qui a constitué un espace d'échanges, de sensibilisation et de plaidoyer, le concours sur les initiatives endogènes de solidarité qui a mis en lumière des actions exemplaires portées par des communautés et enfin le Gala de la Solidarité a été l'expression visible d'un engagement collectif.

La première responsable du département en charge de la solidarité s'est dit satisfaite du succès de la campagne, car, elle a permis de raviver l'esprit d'entraide communautaire et de renforcer le sentiment d'appartenance nationale. C'est pourquoi, a indiqué le lieutenant-colonel Kabré, son département a décidé d'inscrire cette initiative dans la durée. Elle a annoncé donc le lancement de la deuxième édition de Dꞓmꞓ Sira pour 2027. « Elle visera à élargir davantage la base des contributeurs, à renforcer les mécanismes de transparence et à consolider cette dynamique comme un rendez-vous national de solidarité », a-t-elle promis.

En rappel, la première édition de la campagne Dꞓmꞓ Sira a été lancée officiellement le 14 novembre 2025 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Elle a refermé ses portes le 13 février 2026 au cours du gala de la solidarité.