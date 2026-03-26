Afrique de l'Ouest: Promotion du biodigesteur - L'accompagnement du département diplomatie burkinabè sollicité

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, avec à ses côtés le ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a accordé une audience, le mardi 24 mars 2026, à une équipe de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, conduite par son secrétaire exécutif, Mourima Maï Moussa.

Il était question pour le secrétaire exécutif et ses collaborateurs, de présenter leur institution ainsi que ses missions au ministre des Affaires étrangères, en vue de recueillir ses recommandations pour le succès de la mise en oeuvre de son premier plan stratégique 2026-2030. Au cours des échanges, la délégation a exprimé sa reconnaissance au gouvernement burkinabè pour les efforts consentis dans la mise en place de la politique nationale de vulgarisation du biodigesteur, considérée comme un outil de dialogue permettant de mutualiser les expériences pour une meilleure promotion de la technologie biodigesteur en Afrique.

Le chef de la délégation a par ailleurs sollicité l'accompagnement du chef de la diplomatie burkinabè en vue de porter la cause de la jeune Alliance au sein du gouvernement de la Confédération de l'AES et à l'étranger, en vue de susciter une adhésion plus élargie. Karamoko Jean Marie Traoré a félicité ces techniciens qui oeuvrent au quotidien pour la promotion de la technologie du biodigesteur dans notre pays, qui fait figure de pionnier dans le domaine avec seize mille biodigesteurs implantés.

Il a aussi appelé les membres de l'Alliance à intensifier la communication pour une meilleure appropriation de la technologie au niveau des communautés, en mettant en exergue les avantages et les bénéfices du biodigesteur pour les utilisateurs. Le ministre Traoré a traduit à ses visiteurs sa disponibilité à les accompagner dans la promotion du bien-fondé de la technologie et s'est engagé à jouer sa partition pour l'adhésion des pays à l'Alliance en vue d'élargir le réseau et susciter plus d'engagement pour une mise en route de cette technologie qui est un grand potentiel face aux défis énergétiques.

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Crée en 2018, l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a son siège à Ouagadougou et regroupe 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de résilience des populations rurales et péri-urbaines, à travers la promotion de la technologie du biodigesteur qui porte sur la valorisation des déchets en les transformant en biogaz, en fertilisants et en engrais organiques.