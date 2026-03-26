Afrique de l'Ouest: BRVM AWARDS 2026 - Dakar au coeur de la finance régionale

Les 26 et 27 mars 2026, Dakar accueille la 7e édition des BRVM Awards, un événement désormais incontournable dans l'agenda financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Organisée par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), cette rencontre s'impose, au fil des éditions, comme un espace privilégié de reconnaissance, de dialogue et de projection pour les acteurs du marché des capitaux.

"La BRVM au carrefour de la technologie et de la durabilité pour un meilleur financement des économies de l'UEMOA". C'est le thème central autour duquel autorités publiques, sociétés cotées, investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques se retrouveront à Dakar qui accueille, les 26 et 27 mars, l'évènement des BRVM Awards, pour la deuxième fois de son histoire.

Dans un environnement marqué par des défis de financement des économies, la mise en lumière des acteurs les plus vertueux participe à renforcer la crédibilité et l'attractivité du marché.

Un baromètre de la vitalité du marché régional

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La cérémonie distinguera les meilleures performances du marché, les innovations technologiques majeures ainsi que les initiatives en finance durable. Mais au-delà de son aspect cérémoniel, les BRVM Awards jouent un rôle bien plus structurant. Ils récompensent les sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI) les plus performantes, les acteurs institutionnels les plus dynamiques, bref les acteurs du marché.

En cela, ils constituent un véritable baromètre de la performance et de la profondeur du marché financier régional.

Au-delà des distinctions qui auront lieu le vendredi 27, l'événement constitue surtout une plateforme d'échanges entre décideurs publics, investisseurs, régulateurs, opérateurs du marché.

Dans un contexte de transformation des modes de financement (entre pression sur les dettes publiques, montée en puissance des marchés régionaux et besoin d'inclusion financière), ces échanges prennent une dimension stratégique.

Dans l'espace UEMOA, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières reste un pilier central du financement des économies, aux côtés du système bancaire. Les BRVM Awards s'inscrivent dans cette dynamique en promouvant la culture boursière, en incitant à la cotation et en valorisant la transparence financière.

L'événement contribue ainsi à élargir la base des émetteurs et des investisseurs, enjeu clé pour la maturité du marché.

Cette édition 2026 intervient dans un moment particulier entre tensions sur les marchés internationaux, besoins accrus de financement domestique, réflexion sur l'élargissement de la base des émetteurs, notamment les PME.

Un signal pour le marché

Les BRVM Awards apparaissent ainsi comme un révélateur des enjeux actuels du marché, mais aussi comme un espace de projection vers ses mutations futures.

Le choix de Dakar pour cette 7e édition n'est pas anodin.

Capitale économique majeure de la sous-région, la ville incarne un hub financier en consolidation, une place stratégique dans les flux d'investissements, un écosystème en mutation, porté par les réformes et les ambitions de diversification économique.

Accueillir les BRVM Awards, c'est aussi positionner Dakar comme un acteur central dans l'évolution du marché des capitaux ouest-africain.

Plus qu'une cérémonie, les BRVM Awards traduisent une ambition : celle de faire du marché financier régional un levier central du financement des économies de l'UEMOA.

À Dakar, cette ambition prendra une résonance particulière.