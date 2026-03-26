Burkina Faso: Incendie au siège de Telecel Faso - Les pompiers maitrisent le feu

25 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gustave Konate

Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du mercredi 25 mars 2026 au siège de Telecel Faso, situé à Ouagadougou, non loin du grand marché Rood-Woko. Le sinistre, dont l'origine reste inconnue, a mobilisé d'importants moyens d'intervention des sapeurs-pompiers, sans qu'un bilan officiel ne soit encore établi.

Une épaisse fumée s'échappant du deuxième étage du siège de Telecel Faso a semé l'inquiétude dans l'après-midi du 25 mars 2026 à Ouagadougou. Alertées, les équipes de la brigade nationale de sapeurs-pompiers sont rapidement intervenues pour tenter de maîtriser les flammes. Selon les constats faits sur place par Sidwaya, l'incendie s'est déclaré aux environs de 16 heures au niveau du deuxième étage de l'immeuble abritant le siège de l'opérateur de téléphonie mobile. Depuis lors, plusieurs unités de la brigade nationale de sapeurs-pompiers ont été déployées pour circonscrire le feu.

Le sinistre, qui a duré plusieurs heures, a suscité une vive inquiétude parmi les riverains et les usagers, attirant une foule importante aux abords du site. Malgré la mobilisation des secours, les flammes continuaient de ravager une partie du bâtiment au moment de notre passage. Sur les lieux, aucune source officielle n'a souhaité se prononcer sur les circonstances de l'incident, ni sur un éventuel bilan humain ou matériel. Toutefois, des dégâts matériels sont à redouter, au regard de l'ampleur de l'incendie.

La présence du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a également été constatée sur le site. Les opérations de secours se poursuivaient en fin d'après-midi, avec pour priorité la maîtrise totale du feu et la sécurisation des lieux. En attendant des informations officielles sur les causes et les conséquences de cet incendie, les populations restent dans l'expectative face à cet incident survenu dans l'un des principaux sièges d'opérateurs de téléphonie de la capitale. Les pompiers sont arrivés à bout des flammes peu avant 20 heures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.