Burkina Faso: Incendie au siège de Telecel Faso - Les pompiers maitrisent le feu

Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du mercredi 25 mars 2026 au siège de Telecel Faso, situé à Ouagadougou, non loin du grand marché Rood-Woko. Le sinistre, dont l'origine reste inconnue, a mobilisé d'importants moyens d'intervention des sapeurs-pompiers, sans qu'un bilan officiel ne soit encore établi.

Une épaisse fumée s'échappant du deuxième étage du siège de Telecel Faso a semé l'inquiétude dans l'après-midi du 25 mars 2026 à Ouagadougou. Alertées, les équipes de la brigade nationale de sapeurs-pompiers sont rapidement intervenues pour tenter de maîtriser les flammes. Selon les constats faits sur place par Sidwaya, l'incendie s'est déclaré aux environs de 16 heures au niveau du deuxième étage de l'immeuble abritant le siège de l'opérateur de téléphonie mobile. Depuis lors, plusieurs unités de la brigade nationale de sapeurs-pompiers ont été déployées pour circonscrire le feu.

Le sinistre, qui a duré plusieurs heures, a suscité une vive inquiétude parmi les riverains et les usagers, attirant une foule importante aux abords du site. Malgré la mobilisation des secours, les flammes continuaient de ravager une partie du bâtiment au moment de notre passage. Sur les lieux, aucune source officielle n'a souhaité se prononcer sur les circonstances de l'incident, ni sur un éventuel bilan humain ou matériel. Toutefois, des dégâts matériels sont à redouter, au regard de l'ampleur de l'incendie.

La présence du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a également été constatée sur le site. Les opérations de secours se poursuivaient en fin d'après-midi, avec pour priorité la maîtrise totale du feu et la sécurisation des lieux. En attendant des informations officielles sur les causes et les conséquences de cet incendie, les populations restent dans l'expectative face à cet incident survenu dans l'un des principaux sièges d'opérateurs de téléphonie de la capitale. Les pompiers sont arrivés à bout des flammes peu avant 20 heures.

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