Burkina Faso: Actionnariat populaire - La LONAB mobilise ses travailleurs

L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) a organisé une conférence de sensibilisation sur le programme de l'actionnariat populaire au profit des travailleurs de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), le mardi 24 mars 2026 à Ouagadougou.

L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) poursuit sa dynamique de vulgarisation du programme de l'actionnariat populaire. Dans cet élan, elle a tenu une conférence de sensibilisation à l'intention des travailleurs de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), le mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou, en vue de susciter leur adhésion à ce mécanisme d'investissement inclusif.

Le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, a situé le contexte et les enjeux de cette initiative. Selon lui, cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans une dynamique nationale visant à toucher l'ensemble des institutions publiques et privées. « Nous parcourons toutes les institutions de la République, les grandes sociétés d'Etat, ainsi que les grandes entreprises », a-t-il indiqué.

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M. Traoré a expliqué que l'actionnariat populaire constitue un levier stratégique pour promouvoir un développement endogène fondé sur la mobilisation des ressources internes. A cet effet, il a relayé la vision portée par les plus hautes autorités qui ambitionnent de voir chaque Burkinabè devenir un investisseur au service de l'économie nationale. « Nous ne devons pas compter en permanence sur les ressources extérieures », a-t-il martelé, tout en insistant sur la nécessité pour les Burkinabè de s'approprier ce mécanisme.

Plus qu'un dispositif financier

Le directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, quant à lui, a salué la tenue de cette activité qu'il a qualifiée d'initiative porteuse de transformation économique. Pour lui, l'actionnariat populaire s'inscrit dans une vision nationale, avec pour objectif de faire de chaque Burkinabè un acteur du développement. « Ce n'est pas seulement un dispositif financier, mais un appel à la participation et un levier d'inclusion économique », a-t-il souligné.

Le premier responsable de la nationale des jeux a invité ses collaborateurs à s'approprier pleinement cette opportunité, qui permet à chaque citoyen de contribuer activement à la construction d'un tissu entrepreneurial solide, durable et partagé. A l'en croire, il s'agit d'une opportunité de devenir co-bâtisseurs d'un modèle économique national où chaque Burkinabè peut « détenir une part de valeur, une part d'espoir et une part d'avenir », dans un contexte où le développement du pays repose de plus en plus sur l'implication de tous.

Il a, en outre, remercié l'APEC pour son accompagnement et les efforts consentis dans la mise en oeuvre de ce programme. M. Zarani a exhorté les participants à faire preuve d'ouverture, à poser des questions et à mieux comprendre les mécanismes de l'actionnariat populaire, afin de s'inscrire dans cette dynamique d'investissement collectif. A travers cette conférence, l'APEC entend renforcer la culture de l'investissement participatif et encourager les citoyens à devenir des bailleurs de fonds pour le développement du Burkina.