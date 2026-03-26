Cote d'Ivoire: Le parti de Laurent Gbagbo veut profiter de sa fête annuelle pour réfléchir à son avenir

Quelques mois après la présidentielle et les législatives auxquelles le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) n'a pas participé, la formation de l'ex-président Laurent Gbagbo se projette vers un rendez-vous : elle organise les 16 et 17 mai la 4e édition de la fête de la Renaissance. Celle-ci vise à resouder le PPA-CI et à lui trouver un nouveau souffle.

Pour les militants du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), la fête de la Renaissance commémore l'acquittement définitif de son président, Laurent Gbagbo, devant la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars 2021. Cette 4e édition se tiendra toutefois dans un contexte particulier : absent de la présidentielle et des législatives, le parti voit dans cette rencontre un moment d'introspection sur son avenir.

Le PPA-CI organisera aussi un congrès ordinaire

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Pour Emmanuel Monnet, le président du Comité d'organisation, ce rassemblement est l'occasion de plaider la cause des 1 600 personnes détenues depuis la présidentielle du 25 octobre 2025 : « La fête de la Renaissance dépasse la simple célébration. Elle est aussi un appel vibrant pour la libération de tous les prisonniers d'opinion détenus injustement pour avoir défendu la vérité et la justice. Leur remise en liberté est une condition essentielle à la réconciliation et à l'instauration d'une paix durable. »

En parallèle, le PPA-CI organisera son premier congrès ordinaire. Son principal enjeu : l'architecture du parti. À plusieurs reprises, les cadres du PPA-CI ont exprimé leur souhait de reconduire Laurent Gbagbo à la tête du parti.