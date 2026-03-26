Congo-Brazzaville: Présidentielle - Le candidat Destin Gavet conteste les résultats et dénonce des irrégularités

Une semaine après l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel, le candidat Destin Gavet a déclaré, mardi 24 mars, rejeter les chiffres officiels qui donnent le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, gagnant avec 94,82% des voix. Selon le candidat, le scrutin a été entaché d'irrégularités.

Selon les chiffres du ministère congolais de l'Intérieur, Destin Gavet a été crédité de 0,86 % des suffrages. Il dénonce un scrutin « truqué » et de nombreuses fraudes : « bourrage d'urne, menaces, procurations signées par des personnes non habilitées, coupures d'internet pour empêcher à ce que les équipes se déploient », a égrené Destin Gavet qui a annoncé rejeter « tout ce qu'il s'est passé ».

« Toutes ces irrégularités, vous les avez vues », a insisté le plus jeune des candidats, « la commission électorale a été prise en otage et, aujourd'hui, on ne peut pas accepter des résultats qui n'existent pas. »

Ces allégations ont fait réagir une source gouvernementale. Tout en préférant garder l'anonymat, cette source invite Destin Gavet « à respecter les électeurs » et à saisir la Cour constitutionnelle avec des preuves.

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Une démarche réfutée par Destin Gavet : « Comment voulez-vous aller devant la Cour avec des résultats qui ne sont pas vrais. On ne peut pas emmener devant la cour des résultats que nous jugeons être des résultats faux. C'est quand même une utopie, non ? », s'est-il justifié.

De son côté, le candidat Vivien Romain Manangou a dénoncé « la confiscation des procès-verbaux de transcription des résultats par l'administration électorale ».

Le consortium des associations pour la gouvernance démocratique et l'État de droit (CAPGED) lui aussi souligne des irrégularités lors du scrutin du 15 mars : votes multiples, non-respect des horaires d'ouverture des bureaux et faible présence d'observateurs indépendants.