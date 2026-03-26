Bénin: Le parti d'opposition Les Démocrates en crise de succession ouverte

25 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Au Bénin, le principal parti d'opposition n'en finit pas de traverser les turbulences. Déjà fragilisés par une vague de démissions, Les Démocrates s'enfoncent dans la crise avec une guerre de succession ouverte à leur tête. Dimanche 22 mars, au terme du conseil national, Éric Houndété a été évincé de la présidence par intérim, poste qu'il occupait depuis la démission de Boni Yayi, le 3 mars dernier.

Le parti Les Démocrates se retrouve avec deux présidents par intérim. Le Conseil national ordinaire du 22 mars avait annoncé l'élection de Nourénou Atchadé en remplacement d'Éric Houndété, lui-même installé après la démission de Boni Yayi.

Mais, dans une vidéo, l'intéressé n'entend pas s'effacer. « Il y a eu une volonté de tordre le cou à nos dispositions réglementaires », a-t-il argumenté, « il paraît qu'ils auraient nommé un autre président mais Éric Houndété reste et demeure le président par intérim du parti. »

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Au siège du parti, le secrétaire administratif, Kamar Ouassagari, oppose une tout autre lecture des faits. « Ce qu'il s'est passé, c'est le respect de nos textes statutaires. Nourénou Atchadé a été désigné comme le président du parti et le parti des Démocrates, à un seul président », a-t-il développé.

Éric Houndété aurait fait une apparition au siège dans la journée. Mais selon nos informations, aucun échange n'a eu lieu entre les protagonistes. Interrogé sur un éventuel recours judiciaire, le secrétaire administratif répond que « l'on n'a pas peur, les textes sont de notre côté ».

Nourénou Atchadé, dont Éric Houndété conteste la légitimité, a lui aussi fait le déplacement au siège en début de soirée. Ni lui ni les personnalités présentes sur place n'acceptent l'idée d'une mort programmée du parti. Le plus serein d'entre tous reste Kamar Ouassagari, qui conclut : « C'est plutôt une aube nouvelle qui s'ouvre pour le parti Les Démocrates. »

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