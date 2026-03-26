Congo-Kinshasa: L'UNICEF appelle à une mobilisation renforcée pour la protection de l'enfance et la sécurité des humanitaires en RDC

En visite de cinq jours en République démocratique du Congo (RDC), le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fagninou, a alerté sur l'aggravation de la crise de la protection de l'enfance et l'augmentation des menaces visant les travailleurs humanitaires dans l'est du pays.

Dans un communiqué rendu public à l'issue de sa mission, mercredi 25 mars, il appelle à une mobilisation renforcée face à une situation jugée de plus en plus préoccupante.

Selon l'UNICEF, plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans l'Est de la RDC, dont 2,5 millions d'enfants.

En 2024, près de 4 000 violations graves des droits de l'enfant ont été recensées, et les enfants représentent plus de 40 % des victimes de violences sexuelles.

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Les violences armées continuent de cibler les infrastructures civiles, notamment les écoles, les structures de santé, et d'autres services essentiels, privant ainsi des milliers d'enfants d'un environnement sûr et d'un accès aux droits fondamentaux.

Des humanitaires de plus en plus ciblés

La situation sécuritaire affecte aussi lourdement les acteurs humanitaires. En 2025, plus de 626 incidents visant le personnel humanitaire ont été enregistrés à l'échelle nationale, selon les données d'OCHA.

Pour Gilles Fagninou, ce climat de menaces compromet directement l'accès à l'aide vitale :

« Les attaques contre les travailleurs humanitaires ne visent pas seulement le personnel d'aide, elles visent les enfants et les familles qui dépendent d'une aide vitale. Chaque fois qu'un accès est bloqué, ce sont la nourriture, l'eau et les médicaments qui n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin ».

Au coeur de ses rencontres avec les autorités et parties prenantes : respect du droit international humanitaire

Au cours de sa mission, M. Fagninou a rencontré les autorités gouvernementales afin de discuter des priorités urgentes liées à la protection de l'enfance.

En marge de ces échanges, il s'est également entretenu avec des représentants de l'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23), un acteur clé dans le contexte sécuritaire actuel de l'Est du pays.

Le Directeur régional de l'UNICEF insiste sur l'importance de faire respecter les principes du droit international humanitaire, en particulier la protection des civils et l'accès humanitaire :

Il plaide pour un accès sûr, rapide et sans entrave aux zones affectées, notamment aux lignes de front, afin de garantir la continuité des opérations humanitaires.

Un appel urgent à l'action

Face à l'ampleur de la crise humanitaire et des violations des droits de l'enfant, l'UNICEF exhorte le gouvernement, les groupes armés et les partenaires internationaux à redoubler d'efforts pour protéger les enfants, garantir la sécurité des humanitaires et assurer une réponse efficace aux besoins urgents des populations déplacées.