Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 50 cas de morsures de chiens enregistrés en trois mois au secteur des Bahema-Sud

Au moins 50 cas de morsures de chiens ont été recensés en trois mois dans le secteur des Bahema-Sud, au sud du territoire d'Irumu, en Ituri. L'alerte a été donnée mardi 24 mars par le responsable du dispensaire vétérinaire de Kasenyi, Dr Dramani Musafiri, qui attribue cette situation à une divagation excessive des chiens dans cette entité.

Selon le vétérinaire de Kasenyi, les chiens errants s'attaquent aussi bien aux humains qu'aux animaux domestiques, exposant la communauté à des risques sanitaires majeurs, notamment la rage.

Les cas de morsures sont principalement enregistrés au centre de Kasenyi et à Nyamavi, deux localités situées au bord du lac Albert, dans le territoire d'Irumu.

Le vétérinaire responsable du secteur des Bahema-Sud, Dr Dramani Musafiri, précise que la plupart des chiens errants sont porteurs de la rage, une maladie virale mortelle qui représente un danger pour l'ensemble de la population et pour les animaux domestiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un appel urgent à la vaccination et au contrôle des chiens

Face à l'augmentation des cas, Dr Musafiri appelle les propriétaires à enregistrer leurs chiens et à les faire vacciner au dispensaire vétérinaire de Kasenyi :

« Nous demandons à tous les propriétaires de chiens de venir s'enregistrer et soumettre leurs chiens à la vaccination pour prévenir la maladie virale appelée la rage, qui est un danger pour les animaux ainsi que pour toute la communauté ».

Il recommande également de garder les chiens sous contrôle pour limiter leur errance et éviter de nouvelles agressions.

La société civile demande des mesures fortes

La société civile du secteur des Bahema-Sud se dit gravement préoccupée par la situation. Son coordonnateur appelle les autorités à intervenir rapidement pour stopper la prolifération des chiens errants et protéger la population contre un risque accru de contamination.

Il plaide pour la mise en oeuvre de mesures strictes, notamment : l'identification et le contrôle des chiens domestiques, la réduction de l'errance canine, le renforcement des campagnes de vaccination, HEla sensibilisation des habitants aux dangers liés aux morsures.

Cette situation est un réel problème de santé publique dans la zone de Bahema-Sud.