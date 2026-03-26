Ile Maurice: Un homme décède après de graves brûlures

26 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Une tragédie a frappé la famille Seekun le vendredi 13 mars. Sujitsingh Seekun, âgé de 51 ans, est décédé à la suite de graves brûlures subies à son domicile situé à 8th Miles, Triolet.

Selon les informations recueillies, le frère du défunt, Gowreesingh Seekun, 55 ans, a découvert Sujitsingh près de la maison vers 13 h. Le quinquagénaire présentait de graves brûlures sur l'ensemble du corps et a été immédiatement pris en charge par le SAMU, puis admis en soins intensifs à l'hôpital SSRN. Son état a été jugé très sérieux.

La famille a indiqué que Sujitsingh souffrait d'épilepsie et était sous soins constants. Le jour de l'accident, alors que Gowreesingh était absent pour quelques courses, son frère était en train de brûler des déchets à l'arrière de la maison. À son retour, il l'a trouvé grièvement blessé.

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Malheureusement, malgré les soins prodigués, Sujitsingh Seekun est décédé le même jour à 23 h 10. Le médecin traitant a confirmé le décès. Le corps a été conservé à la morgue de l'hôpital SSRN en attendant l'autopsie, réalisée le 14 mars au Dr Jeetoo Mortuary par le Dr Chamane, médecin légiste. La cause officielle du décès a été établie comme étant un «choc dû à des brûlures».

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