Ile Maurice: Suttyhudeo Tengur appelle à une stratégie unifiée

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC), met en garde contre ce qu'il considère comme une dérive dans la gestion de l'approvisionnement énergétique. En cause : le lancement, le 3 mars dernier, d'un appel d'offres international par le Central Electricity Board (CEB) pour l'achat d'huile lourde (fuel oil), en dehors du cadre habituel piloté par la State Trading Corporation (STC).

Pour l'auteur, cette initiative remet en question un modèle centralisé, qui a longtemps permis au pays d'assurer un approvisionnement coordonné en produits pétroliers. Grâce à ce système, Maurice importe plus de 1,1 million de tonnes métriques de carburants annuellement, bénéficiant d'économies d'échelle et d'un pouvoir de négociation renforcé sur le marché international.

À l'inverse, le CEB n'intervient qu'en tant que consommateur partiel de l'huile lourde, principalement pour la production d'électricité. Sa demande, bien que stratégique, ne représenterait qu'une fraction des volumes nationaux, ce qui, selon Suttyhudeo Tengur, ne justifie pas une démarche indépendante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de l'APEC met en avant plusieurs risques liés à cette fragmentation. D'abord, la perte des économies d'échelle : en divisant les volumes d'achat, Maurice pourrait obtenir des conditions moins avantageuses, avec des coûts de fret plus élevés et un pouvoir de négociation affaibli. Ensuite, le risque d'une hausse des prix, des appels d'offres parallèles pouvant encourager des pratiques opportunistes de la part des fournisseurs. À terme, ces surcoûts pourraient se répercuter sur le prix de l'électricité, impactant directement les consommateurs.

Autre point soulevé : la duplication institutionnelle. La STC étant déjà chargée des appels d'offres internationaux pour les produits pétroliers, l'intervention du CEB dans ce domaine pourrait entraîner une inefficacité administrative et une incohérence dans les politiques publiques.

Les marchés de l'énergie étant volatils, Suttyhudeo Tengur insiste sur l'importance d'une coordination étroite entre les institutions. Pour un pays fortement dépendant des importations de combustibles fossiles, toute désorganisation pourrait fragiliser la sécurité d'approvisionnement.

Face à ces enjeux, l'APEC appelle le gouvernement à réaffirmer le rôle central de la STC comme unique entité chargée de l'approvisionnement en produits pétroliers. Elle recommande également une coordination totale entre le CEB et la STC, ainsi qu'un regroupement de la demande nationale afin d'obtenir de meilleures conditions sur le marché international.