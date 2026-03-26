Ile Maurice: Opération antidrogue - Méthamphétamine, héroïne et Rs 112 650 en espèces saisis par l'ADSU

C'est dans le cadre de mandats de perquisition que les agents de l'Anti Drug and Sumggling Unit (ADSU) ont frappé, le mercredi 25 mars, à Résidence Ste-Claire, à Goodlands. L'opération, déclenchée en fin d'après-midi, s'est déroulée avec le soutien de la Special Support Unit (SSU), du Special Response Group (SRG) et du Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM).

Deux adresses ont été ciblées. Les fouilles ont permis de saisir plusieurs substances illicites : méthamphétamine, héroïne et cannabinoïdes synthétiques, ainsi qu'une somme d'argent en espèces soupçonnée de provenir d'un trafic organisé.

Premier suspect : un homme de 57 ans déjà en liberté conditionnelle

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La première perquisition a débuté à 17h30 au domicile de J. F. M., alias «France», 57 ans, résidant à Hortensia Street, Résidence Ste-Claire. Les agents ont découvert un sachet plastique contenant une quantité significative de méthamphétamine présumée, 24 emballages en papier aluminium ainsi qu'un sachet supplémentaire contenant de l'héroïne. Une balance électronique de poche présentant des traces de stupéfiants a également été saisie, de même qu'une somme de Rs 112 650 en espèces, soupçonnée d'être le produit d'un trafic de drogues.

La valeur totale estimée des substances saisies chez le suspect s'élève à Rs 738 150. Fait aggravant : J. F. M. se trouvait déjà sous caution pour trafic de stupéfiants au moment de son interpellation, ce qui alourdit considérablement sa situation judiciaire.

Deuxième suspect : un jeune homme de 24 ans

Cinq minutes plus tard, à 17h35, une seconde équipe procédait à la perquisition du domicile de A. M. J., 24 ans, résidant à Domaine du Moulin, à Goodlands. La fouille a permis de découvrir 31 emballages en papier aluminium contenant des cannabinoïdes synthétiques présumés, d'une valeur estimée à Rs 3 100. À ce stade, l'ADSU n'a pas encore communiqué sur d'éventuelles inculpations formelles. Les enquêtes suivent leur cours.