Afrique: Le Sénégal place la finance durable au coeur de sa stabilité économique

Mamadou Ndiaye conseiller technique du ministre sénégalais en charge des finances et du budget, Cheikh Diba, a procédé ce 26 mars 2026 à Dakar à l'ouverture de la 5ème édition du Colloque international de l'Institut supérieur de finance, consacré au thème du changement climatique et de la transition vers une économie durable.

Dans son allocution, Mamadou Ndiaye a souligné que la transition écologique ne relève plus seulement d'une ambition environnementale, mais constitue désormais un enjeu majeur de stabilité macroéconomique et financière. Il a insisté sur la vulnérabilité du Sénégal face aux risques climatiques, rappelant qu'entre 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles ont affecté près de 3 millions de personnes, avec des pertes économiques significatives.

Selon lui, ces aléas climatiques représentent une menace réelle pour la croissance, les finances publiques et les équilibres économiques du pays. Dès lors, les politiques publiques doivent intégrer pleinement ces risques dans la planification budgétaire, la gestion de la dette et les stratégies d'investissement.

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Mamadou Ndiaye a également mis en avant les efforts engagés par le Sénégal pour répondre à ces défis, notamment à travers la Stratégie nationale de développement 2025-2029, adossée à la Vision Sénégal 2050. Ce programme ambitieux, estimé à près de 18 500 milliards de francs Cfa, vise à soutenir une croissance moyenne de 6,5% tout en renforçant la résilience économique et climatique.

Parmi les initiatives structurantes, le ministre a cité la mise en place d'un document-cadre de financements durables, l'élaboration d'une taxonomie verte nationale et la participation du pays aux marchés internationaux du carbone. Ces outils visent à orienter les financements vers des secteurs clés tels que l'agriculture durable, l'énergie propre ou encore l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Le conseiller technique du Ministre Cheikh DIBA a toutefois relevé le caractère ambivalent de cette transition. Si elle implique des investissements importants et des transformations profondes du système financier, elle représente également une opportunité de modernisation, d'attraction des investissements et de renforcement de la crédibilité économique.

Enfin, Mamadou Ndiaye a appelé à une mobilisation collective des gouvernements, des banques centrales et du secteur privé pour faire de la transition durable un levier de stabilité et de développement. Il a ainsi officiellement lancé les travaux du colloque, invitant les participants à formuler des réponses concrètes aux défis posés par le changement climatique.