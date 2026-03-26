Afrique du Sud: Le pays maintient ses taux à 10,25 %, le choc pétrolier augmentant les risques d'inflation

La South African Reserve Bank a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 10,25 %, citant les risques d'inflation croissants liés aux prix mondiaux du pétrole et aux tensions géopolitiques.

Le gouverneur Lesetja Kganyago a déclaré que la banque centrale adoptait une approche prudente face à l'augmentation des incertitudes. "Lors des réunions précédentes, nous avons mis en garde contre les risques élevés... cette approche prudente s'avère appropriée", a-t-il déclaré à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire.

Les économistes s'attendaient largement à cette décision, l'attention se concentrant sur les risques d'inflation plutôt que sur des changements de taux immédiats. Les projections de la banque centrale indiquent désormais que les taux resteront inchangés plus longtemps que prévu, ce qui repousse les attentes antérieures de réduction des taux.

Les pressions inflationnistes s'intensifient à mesure que les prix du pétrole augmentent fortement dans le contexte des tensions au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'est négocié au-dessus de 105 dollars, tandis que le rand s'est affaibli pour atteindre environ 17,10 dollars. La banque a averti que l'inflation pourrait dépasser 5 % en fonction de la durée de la crise.

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L'augmentation des prix des carburants devrait être le moteur de la prochaine phase d'inflation, avec des hausses prévues de 6 rands par litre pour l'essence et de 11 rands pour le diesel. Les analystes ont déclaré que la banque centrale surveillera les effets secondaires de la hausse des prix des carburants, des denrées alimentaires et de l'électricité.

Points clés à retenir

La décision de maintenir les taux reflète le passage d'un cycle d'assouplissement à une position d'attente alors que les chocs extérieurs augmentent les risques d'inflation. L'Afrique du Sud avait réduit ses taux de 1,5 point de pourcentage entre septembre 2024 et novembre 2025, mais les perspectives ont changé avec la hausse des prix du pétrole et l'affaiblissement de la monnaie.

La hausse des prix du carburant se répercute directement sur l'inflation et peut entraîner des hausses de prix plus importantes dans les transports, l'alimentation et les services. Cela crée des effets de second tour que les banques centrales cherchent à éviter, car ils peuvent renforcer les attentes en matière d'inflation. Alors que l'inflation était de 3 % en février, proche du point médian de la fourchette cible, on s'attend maintenant à ce qu'elle augmente à court terme.

L'évolution des taux d'intérêt dépendra du caractère temporaire ou durable du choc pétrolier. Si les prix du pétrole se stabilisent, la banque centrale pourrait reprendre ses réductions de taux plus tard dans l'année. En revanche, si l'inflation dépasse l'objectif fixé ou reste élevée, les responsables politiques pourraient être amenés à maintenir les taux inchangés plus longtemps ou à envisager des hausses.

Cette décision met en évidence la sensibilité de la politique monétaire des marchés émergents aux prix mondiaux des matières premières et aux mouvements des taux de change, les chocs extérieurs pouvant rapidement modifier la dynamique de l'inflation nationale et l'orientation de la politique.