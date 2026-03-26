Afrique du Sud: Le pays maintient ses taux à 10,25 %, le choc pétrolier augmentant les risques d'inflation

26 Mars 2026
Daba Finance (Abidjan)

La South African Reserve Bank a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 10,25 %, citant les risques d'inflation croissants liés aux prix mondiaux du pétrole et aux tensions géopolitiques.

Le gouverneur Lesetja Kganyago a déclaré que la banque centrale adoptait une approche prudente face à l'augmentation des incertitudes. "Lors des réunions précédentes, nous avons mis en garde contre les risques élevés... cette approche prudente s'avère appropriée", a-t-il déclaré à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire.

Les économistes s'attendaient largement à cette décision, l'attention se concentrant sur les risques d'inflation plutôt que sur des changements de taux immédiats. Les projections de la banque centrale indiquent désormais que les taux resteront inchangés plus longtemps que prévu, ce qui repousse les attentes antérieures de réduction des taux.

Les pressions inflationnistes s'intensifient à mesure que les prix du pétrole augmentent fortement dans le contexte des tensions au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'est négocié au-dessus de 105 dollars, tandis que le rand s'est affaibli pour atteindre environ 17,10 dollars. La banque a averti que l'inflation pourrait dépasser 5 % en fonction de la durée de la crise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'augmentation des prix des carburants devrait être le moteur de la prochaine phase d'inflation, avec des hausses prévues de 6 rands par litre pour l'essence et de 11 rands pour le diesel. Les analystes ont déclaré que la banque centrale surveillera les effets secondaires de la hausse des prix des carburants, des denrées alimentaires et de l'électricité.

Points clés à retenir

La décision de maintenir les taux reflète le passage d'un cycle d'assouplissement à une position d'attente alors que les chocs extérieurs augmentent les risques d'inflation. L'Afrique du Sud avait réduit ses taux de 1,5 point de pourcentage entre septembre 2024 et novembre 2025, mais les perspectives ont changé avec la hausse des prix du pétrole et l'affaiblissement de la monnaie.

La hausse des prix du carburant se répercute directement sur l'inflation et peut entraîner des hausses de prix plus importantes dans les transports, l'alimentation et les services. Cela crée des effets de second tour que les banques centrales cherchent à éviter, car ils peuvent renforcer les attentes en matière d'inflation. Alors que l'inflation était de 3 % en février, proche du point médian de la fourchette cible, on s'attend maintenant à ce qu'elle augmente à court terme.

L'évolution des taux d'intérêt dépendra du caractère temporaire ou durable du choc pétrolier. Si les prix du pétrole se stabilisent, la banque centrale pourrait reprendre ses réductions de taux plus tard dans l'année. En revanche, si l'inflation dépasse l'objectif fixé ou reste élevée, les responsables politiques pourraient être amenés à maintenir les taux inchangés plus longtemps ou à envisager des hausses.

Cette décision met en évidence la sensibilité de la politique monétaire des marchés émergents aux prix mondiaux des matières premières et aux mouvements des taux de change, les chocs extérieurs pouvant rapidement modifier la dynamique de l'inflation nationale et l'orientation de la politique.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2026 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.