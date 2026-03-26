Sénégal: Dakar-Madrid - Six nouveaux accords pour dynamiser la coopération économique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a franchi une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques entre le Sénégal et l'Espagne, à l'issue de son entretien avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, au Palais de la Moncloa.

Au coeur de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature de six accords et mémorandums d'entente visant à impulser une nouvelle dynamique à la coopération économique bilatérale. Ces engagements couvrent des secteurs stratégiques tels que la pêche maritime et la lutte contre la pêche illicite, le tourisme, la promotion des échanges commerciaux et de l'investissement, ainsi que l'éducation et l'apprentissage des langues.

Un Cadre de partenariat pour le développement durable Sénégal-Espagne 2026-2030 constitue la pierre angulaire de ce dispositif. Il ambitionne d'orienter la coopération vers des résultats tangibles, en mettant l'accent sur la création de valeur, l'attractivité économique et le développement de projets structurants.

Par ailleurs, un accord relatif à la valorisation du patrimoine subaquatique vient enrichir ce dispositif, illustrant la volonté des deux pays de diversifier leurs champs de collaboration.

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À travers cet ensemble d'accords, Dakar et Madrid entendent consolider leurs acquis, intensifier les flux commerciaux et favoriser les investissements croisés. Cette nouvelle impulsion traduit la volonté du Sénégal de s'inscrire durablement dans des partenariats économiques stratégiques à fort impact, au service de sa transformation structurelle et de son développement social.