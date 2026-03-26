Ile Maurice: Une amélioration encourageante après une opération à haut risque

L'état de santé du petit Ezekiel Aaron Cleo montre des signes encourageants après la lourde opération cardiaque qu'il a subie en Inde. Selon les dernières informations, le nourrisson se remet progressivement de l'intervention et ses signes vitaux sont stables.

Une étape importante a récemment été franchie : il a été extubé avec succès. Il respire désormais avec une assistance respiratoire, indiquant une évolution positive de sa fonction respiratoire. Le nourrisson reste toutefois admis en unité de soins intensifs, où il bénéficie d'une surveillance étroite et de soins complets. Des antibiotiques lui sont administrés par voie intraveineuse conformément au protocole médical.

Le médecin traitant a également pris le temps d'expliquer en détail au père du bébé la situation clinique actuelle ainsi que le traitement en cours. Ce dernier, qui n'avait pas pu se rendre en Inde au départ, a finalement rejoint sa famille le 24 mars grâce aux démarches entreprises par l'OMCA. Désormais, les deux parents sont à ses côtés pour l'accompagner dans cette étape cruciale de sa convalescence.

Rappel de la situation

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Pour rappel, une importante mobilisation avait eu lieu à Maurice afin de récolter des fonds et permettre au nourrisson de bénéficier d'un traitement spécialisé à l'étranger. Le bébé et sa mère sont arrivés en Inde le 12 mars, où il a été pris en charge à l'hôpital Max, à Saket, à New Delhi.

Âgé de seulement quatre mois, l'enfant présentait un poids très faible, ce qui rendait son état particulièrement préoccupant. Depuis son arrivée en Inde, des efforts ont été entrepris pour améliorer sa condition et il a progressivement repris du poids, une étape essentielle avant l'intervention chirurgicale.

Le nourrisson a ensuite subi une opération particulièrement complexe le 23 mars, d'une durée de près de sept heures. Les médecins ont réussi à corriger deux malformations cardiaques en refermant des perforations au niveau du cœur, tout en effectuant d'importantes réparations sur une valve défectueuse. Une intervention délicate, mais jugée satisfaisante par l'équipe médicale.

Malgré ces avancées encourageantes, la prudence reste de mise. La période de récupération demeure délicate et nécessite un suivi constant de la part de l'équipe médicale. Un appel est lancé au public pour continuer à soutenir Ezekiel par leurs pensées et leurs prières, afin qu'il poursuive son chemin vers la guérison. Chaque petit progrès est une victoire et, aujourd'hui, l'espoir grandit un peu plus.