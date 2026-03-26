Ile Maurice: Cyclisme - La saison de Tristan Hardy désormais bien lancée

La saison 2026 de Tristan Hardy en France est désormais bien lancée ! Le champion d'Afrique junior du contre-la-montre individuel a pris, dimanche, une excellente deuxième place de La Bernaudeau Junior International, une course de référence du cyclisme junior international, réunissant les meilleurs talents sur des routes exigeantes et spectaculaires.

Longue de 130 kilomètres, la course comprenait 96 km en ligne et 34 km en circuit (5 tours de 6,8 km). Les 39 premiers kilomètres se déroulaient sur des routes vallonnées, entre les km 39 et 49, il y avait une succession de cotes sur des routes plus étroites, et entre les km 49 et km 97, c'était une fois de plus des routes vallonnées. Le dénivelé positif était de 1680 mètres au total.

Après avoir fourni de gros efforts, Tristan Hardy s'est retrouvé avec Lancelot Gayant (Team U LH) dans la dernière partie de course. Le Français, plus frais, a placé une attaque dans le dernier kilomètre et notre compatriote n'a pas été en mesure de suivre. Il ne concède, cependant, que six petites secondes sur la ligne d'arrivée.

«Je suis vraiment très content de cette deuxième place. Depuis le début de la saison, je n'avais pas vraiment fait de résultats mais là, je confirme mes capacités», se félicite Tristan Hardy.

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Tristan Hardy (à dr.) : Tristan Hardy n'a concédé que six petites secondes à l'arrivée de la course...

Pourtant, celui-ci n'était pas au mieux de sa forme. «La veille, je n'avais pas bien dormi. Je n'avais donc pas les les meilleures jambes. Mais j'ai la chance de pouvoir compter sur une très bonne équipe (Team 31 Specialized). On avait toujours un représentant devant. La première heure de course était vraiment très tendue. C'est sans doute la course la plus tendue à laquelle j'ai pris part. Mais à un moment, un groupe est sorti et on était représentés par Louis Derôme. Moi j'étais dans la roue de mon coéquipier Joseph Raffo dans le peloton. A un moment, il y a deux coureurs qui sortent et j'ai dit à Joseph que c'était le moment d'y aller. On était donc à quatre en contre à 50 km de l'arrivée. Le peloton chassait mais on parvenait à résister. Puis on est rentrés sur l'échappée et on s'est retrouvé à douze coureurs environ aux avant-postes. Ça ne collaborait pas malheureusement et mes coéquipiers et moi nous avons du continuer à rouler fort pour garder une avance sur le peloton», relate Tristan.

Ensuite, sur le circuit final, le Mauricien accélère et arrive à prendre une petite avance en compagnie d'un autre coureur. «Mais l'autre coureur n'y croyait pas et il s'est relevé. J'ai continué mon effort. Lancelot Gayant me rattrape et c'est lui qui assurera le gros du travail parce que mes jambes n'étaient pas top. Il était plus fort et à la flamme rouge, il a attaqué et je n'ai pas pu suivre. Toutefois, cette deuxième place me donne confiance pour la suite. Je voudrais remercier mon sponsor personnel, Leal Group, celui de mon équipe à Maurice, KFC ainsi que la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC)», confie le double champion de Maurice junior 2025.

Tristan Hardy enchaîne ce week-end avec une autre course internationale U19, soit le Tour du Bocage et de l'Ernée 53, course UCI 2.1 qui comprendra 3 étapes. Il y aura ainsi une étape en ligne à St Hilaire du Maine samedi et ensuite un contre-la-montre individuel et une étape en ligne à Oisseau le lendemain.