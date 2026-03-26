Congo-Brazzaville: Education - La Fondation Burotop Iris appuie la formation des étudiantes aux métiers des sciences

L'organisation humanitaire a offert, le 21 mars à Brazzaville, un don d'ordinateurs à une vingtaine d'étudiantes bénéficiaires du programme de formation des ambassadrices en sciences, technologie, ingénierie, informatique de programmation et mathématiques (Stem) au Laboratoire de fabrication numérique (FabLab) que dirige Gildas Moboula.

Le don de la Fondation Burotop Iris est couplé à un financement dont le montant n'a pas été révélé par les bénéficiaires. L'heureuse initiative encourage les jeunes filles à s'engager dans les formations scientifiques et techniques, à favoriser la promotion des femmes engagées dans des carrières scientifiques et à améliorer par toute action la visibilité des femmes scientifiques.

Actuellement, les programmes de formation développés par le FabLab durent cent heures au lieu de quatre-cents heures de cours pratiques donnant ainsi la possibilité à ces étudiantes de créer des cartes arduino et à développer des programmes GPS, de codes QR et GSM pour favoriser la traçabilité des colis partant d'un point à un autre. Ces modules sont mis en place pour accélérer la formation de ces jeunes étudiantes.

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« Depuis trois ans notre Fondation appuie ce programme. L'ordinateur est un outil indispensable dans la pratique des travaux scientifiques modernes, agissant comme le pilier de la collecte, de l'analyse et de la gestion de données massives. Il permet la modélisation, la simulation de phénomènes complexes et la collaboration internationale, augmentant ainsi l'efficacité et la précision de la recherche », a indiqué Romaine Gangoyi, responsable des opérations à la Fondation Burotop Iris.

Soutenir l'accès des filles aux métiers scientifiques est crucial pour la diversité des idées, l'innovation et la justice sociale. Cela permet de briser les stéréotypes dès l'école et de garantir que la recherche réponde aux besoins de toute l'humanité. En réalité, les sciences sont une opportunité à saisir pour les jeunes filles car les filières scientifiques offrent de nombreux atouts à celles qui osent s'y engager. Des métiers variés et d'avenir comme la santé, l'intelligence artificielle, l'ingénierie environnementale... sont en pleine expansion.

« Si nous n'avons pas un ordinateur, nous ne pouvons pas faire de numérique. Que chaque fille soit devant un ordinateur pour qu'elle puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire, pour qu'elle puisse participer pleinement aux activités. Nous avons un cas d'une jeune fille qui a participé au programme Stem ambassadrice, ce qui est passé quand nous avons appuyé via Campus France, mais à la fin, elle a obtenu une bourse de la Burotop Iris estimée à cinq millions », a précisé Gildas Moboula, directeur de Fablab.

Il a ajouté que dans le cadre de l'apprentissage, ces étudiantes on fait l'an dernier une excursion à l'usine Vival et cette année, elles iront à l'hôtel Kempinski, au siège de la firme MBTP, une entreprise qui oeuvre dans le bâtiment et la logistique.