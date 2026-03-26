Afrique Centrale: Diplomatie - La CEEAC et la fédération de Russie renforcent leur coopération

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la fédération de Russie au Gabon, Dmitrii Korepanov, a reçu en audience le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), le Dr Ezéchiel Nibigira.

Le diplomate russe a adressé ses vives félicitations au Dr Ezéchiel Nibigira pour sa désignation, le 12 septembre 2025 à la tête de la Commission de la CEEAC, par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, le 12 septembre 2025, et de celle de toute l'équipe dirigeante.

De son côté, le président de la Commission de la CEEAC a remercié l'ambassadeur de la fédération de Russie pour l'intérêt qu'il accorde à cette instance et surtout pour sa disponibilité. Il s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre la CEEAC et la fédération de Russie à travers, entre autres, l'accréditation, le 26 juillet 2024, de l'ambassadeur de cette fédération auprès de la CEEAC, mais aussi par l'accréditation à Moscou des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de tous les Etats membres de la CEEAC, témoignant de l'excellence des relations entre ses Etats membres et la Russie.

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L'ambassadeur Ezéchiel Nibigira a émis le souhait que le renforcement de la coopération entre la Commission de la CEEAC et la fédération de Russie devienne un instrument au service des Etats de la région Afrique centrale et de l'intégration régionale en particulier.

Ensuite, il a rappelé à son hôte que la zone CEEAC est dotée d'énormes potentialités qui font d'elle un excellent espace pour les investissements russes. « La CEEAC est engagée dans la mise en oeuvre de son chantier d'intégration économique et sociale à travers six axes prioritaires que sont l'intégration politique, paix et sécurité ; l'intégration économique et financière ; l'intégration physique régionale ; l'intégration environnementale, agriculture et développement rural ; l'intégration sociale et développement humain ; et la poursuite de la réforme », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le président de la Commission de la CEEAC a insisté sur le rôle que pourrait jouer la fédération de Russie auprès des Etats de l'Afrique centrale pour soutenir leur stratégie de défense et de développement.

« Raison pour laquelle depuis l'aboutissement de sa réforme institutionnelle, la CEEAC ambitionne d'accélérer le processus d'intégration à travers des partenariats forts et adaptés à ses nouveaux enjeux de développement », a rappelé Ezéchiel Nibigira.

Les deux interlocuteurs ont passé en revue les relations de coopération entre la Russie et la CEEAC. Ils se sont réjouis de l'existence d'un Mémorandum d'entente (Mou) signé en juillet 2023, en marge du deuxième Sommet Russie-Afrique, et qui constitue le cadre global de l'action des deux entités institutionnelles.

Rappelons que le Mou a retenu de nombreux axes de coopération, notamment la coopération politique, la coopération sécuritaire, la coopération économique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la pêche et l'aquaculture, le secteur énergétique, la gestion des ressources en eau, le secteur des infrastructures en l'occurrence le transport et les technologies de l'information et de la communication, l'éducation et l'enseignement secondaire, la science et l'innovation, la santé et la gestion des pandémies, la jeunesse et la culture.

Soucieux de la mise en oeuvre desdits axes de coopération, les deux diplomates ont instruit leurs collaborateurs présents à l'audience de revisiter le plan d'action. Le président de la Commission de la CEEAC a salué la longue expérience diplomatique de Dmitrii Korepanov en Afrique, une opportunité, selon lui, d'approfondir la coopération entre la fédération de Russie et la CEEAC.

Dmitrii Korepanov a occupé diverses fonctions diplomatiques en Afrique. Depuis 1982, il a été nommé à divers postes au sein des représentations de l'URSS /Fédération de Russie en Algérie (1984-1988), au Sénégal (1996-1999), au Mali (2001-2006), en République démocratique du Congo (2008-2012), en République du Zimbabwe (2015-2019) et comme directeur adjoint du département Afrique du ministère des Affaires étrangères de la fédération de Russie de 2020 à 2024. Le 16 janvier 2024, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la fédération de Russie près la République gabonaise.

L'ambassadeur de Russie qui travaille en Afrique depuis une quarantaine d'années espère mettre à profit cette longévité professionnelle au service du renforcement de la coopération avec l'Afrique centrale. Il a enfin souhaité que la paix règne dans cette sous-région. Notons qu'il est diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (1982), marié et père de deux enfants. Outre la langue russe, Il parle français et anglais.