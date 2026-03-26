Congo-Brazzaville: Justice - La plateforme CDJT interpelle l'administration pénitentiaire sur le cas Jonas Fred Makita

La plateforme Congo droit & justice pour tous et par tous (CDJT) a adressé, le 23 mars, une correspondance officielle au directeur général de l'administration pénitentiaire, Jean-Blaise Komo, dénonçant des irrégularités procédurales et des violations des droits fondamentaux concernant la détention de l'activiste Jonas Fred Makita.

Selon le document transmis par la CDJT, Fred Jonas Makita a été arrêté le 9 janvier dernier à Pointe-Noire. L'organisation souligne plusieurs points de friction judiciaire, notamment le non-respect des décisions de justice. « Malgré un arrêt de la Cour suprême daté du 20 février 2026 ordonnant le transfert du dossier au Tribunal de Grande Instance de Ouesso, le détenu demeure à la maison d'arrêt de Dolisie », explique le texte.

CDJT dénonce également les vices de procédure à travers des audiences qui auraient été tenues sans la présence de la défense, et des griefs concernant des actes de violence ainsi qu'un accès restreint aux soins médicaux.

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S'appuyant sur la Constitution de 2015 et le Code pénitencier de 2022, la CDJT sollicite la mise en exécution immédiate de la décision de la Cour suprême, précisément la libération provisoire du concerné et son transfert vers Ouesso. Elle demande une intervention de la Direction générale pour garantir le respect des normes légales et la sécurité du détenu.

Cette interpellation a été communiquée, par ailleurs, pour information aux plus hautes instances du pays, à savoir la présidence de la République, le ministère de la Justice, et la Commission nationale des droits de l'homme.