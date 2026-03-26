Sénégal: Rappel à Dieu du Khalife Chérif Beuh - Ousmane Sonko à Guéoul pour présenter les condoléances de l'État

Les autorités étatiques continuent de se succéder à Guéoul (département de Kébémer, région de Louga) pour présenter leurs condoléances à la communauté khadrya suite au rappel à Dieu de Chérif Beuh (Cheikh Makhfou Aïdara), Khalife de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Sadbouh, ainsi que de ses deux épouses.

Après le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu, hier, mercredi 25 mars, sur les lieux. Selon un communiqué de la Primature, il était accompagné d'une forte délégation gouvernementale et des autorités administratives de la région. Le chef du gouvernement a salué, «au nom du président de la République», la mémoire du défunt, rendant hommage à son engagement «constant» auprès des populations.

Ousmane Sonko a profité de l'occasion pour rappeler la solidité des relations d'amitié et de fraternité qui lient le Sénégal et la Mauritanie. Le nouveau Khalife, Chérif Cheikh Chaya, frère du défunt, a exprimé «sa profonde satisfaction au Premier ministre et à son gouvernement pour leur soutien précieux durant ces moments douloureux». Il a formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal.