Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Microfinance et assurance, le duo qui change la donne

La microfinance et l'assurance s'imposent désormais comme des leviers incontournables pour accompagner et sécuriser l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. C'est le message fort qui ressort du panel organisé, le samedi 21 mars 2026, par LEADWAY ASSURANCES et REMUCI-MUCREFAB, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Placée sous le thème « Comment la microfinance et l'assurance peuvent financer et protéger les projets portés par les femmes entrepreneures », cette rencontre a réuni des dirigeantes de PME, des porteuses de projets ainsi que des acteurs du secteur financier, venus échanger autour des défis et opportunités liés à l'entrepreneuriat féminin.

Dans un contexte où les femmes jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la dynamique économique, elles restent néanmoins confrontées à plusieurs obstacles majeurs, notamment l'accès au financement, la gestion des risques et la sécurisation de leurs activités. Des contraintes qui fragilisent souvent la pérennité de leurs entreprises.

Face à ces défis, LEADWAY ASSURANCES et REMUCI-MUCREFAB entendent apporter des solutions concrètes en rapprochant l'assurance des femmes entrepreneures et en facilitant les synergies avec les institutions de microfinance.

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« Il est essentiel d'aller à la rencontre des femmes pour leur faire comprendre l'importance de l'assurance, mais aussi de développer des partenariats avec la microfinance afin de mieux les accompagner », a expliqué Mme Mariam McKinney DOUMBIA, Directrice Commerciale de LEADWAY ASSURANCES.

Au cours des échanges, plusieurs solutions adaptées ont été présentées, notamment le Pack Business Entrepreneure, une offre combinant assurance vie et non-vie, conçue pour protéger à la fois l'activité et la personne. À cela s'ajoutent des produits tels que l'assurance habitation, l'assurance santé ou encore des solutions de prévoyance comme Obseq'Assur, permettant d'anticiper les charges liées aux aléas de la vie.

Au-delà de la couverture des risques, l'accès au financement a également été au coeur des discussions. Dans cette optique, LEADWAY ASSURANCES s'appuie sur des partenariats avec des structures de microfinance, notamment le REMUCI-MUCREFAB, dirigé par Mme Carine BONI.

Ces collaborations permettent de proposer aux femmes entrepreneures des solutions de financement adaptées à leurs activités, telles que l'épargne programmée, le crédit d'investissement ou encore le financement de projets générateurs de revenus. Pour Mme Carine BONI, Directrice Générale de REMUCI-MUCREFAB, la sécurisation des activités reste un préalable indispensable à leur développement durable.

Dans le même élan, Mme Bosson Étienne SOGODOGO, fondatrice de RESI-Fille, a insisté sur la nécessité pour les femmes de formaliser leurs activités afin de mieux accéder aux opportunités offertes par les institutions financières.

Au terme de cette rencontre, un constat s'impose : la combinaison de la microfinance et de l'assurance constitue une réponse efficace pour renforcer la résilience des femmes entrepreneures et soutenir durablement leur contribution à l'économie nationale.

En sécurisant leurs activités et en facilitant leur accès au financement, c'est toute une dynamique de croissance inclusive qui se met en marche.