Cote d'Ivoire: Développement social - Le numérique comme levier d'autonomisation des femmes

L'accès au numérique, devenu incontournable dans les dynamiques économiques et sociales contemporaines, reste encore inégalement réparti en Côte d'Ivoire, notamment au détriment des femmes vivant en milieu rural. Face à cette réalité, une initiative récente a mis en lumière les enjeux liés à la réduction de la fracture digitale et à l'autonomisation des femmes à travers la formation et l'équipement.

Du 23 février au 23 mars 2026, une tournée nationale de Moov Africa CI a ainsi parcouru plusieurs localités de l'intérieur du pays, notamment Oumé, Lakota, Tiassalé et Adiaké. Cette opération s'est appuyée sur les Instituts de Formation et d'Éducation Féminine (IFEF), des structures publiques dédiées à l'alphabétisation et à la formation des femmes et jeunes filles. Ces centres jouent un rôle clé dans l'insertion sociale et professionnelle, en offrant aux apprenantes des compétences de base nécessaires à leur autonomisation.

Des formations numériques pour renforcer l'autonomie économique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au coeur de cette initiative, la formation aux outils numériques a occupé une place centrale. Dans chaque localité visitée, les bénéficiaires ont suivi des sessions pratiques axées sur la maîtrise de logiciels courants tels que Word et Excel. À cela s'est ajoutée une initiation à l'entrepreneuriat, avec pour objectif d'encourager l'auto-emploi et de favoriser la création d'activités génératrices de revenus.

Au-delà de l'acquisition de compétences techniques, l'enjeu était de permettre aux participantes de mieux s'adapter aux exigences d'un marché du travail de plus en plus digitalisé. Pour nombre d'entre elles, ces formations représentent une première immersion dans l'univers numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives professionnelles.

Un appui matériel pour pérenniser les acquis

L'initiative ne s'est pas limitée à la formation. Dans une optique de durabilité, des équipements informatiques ont été mis à la disposition des IFEF concernés. Chaque centre a ainsi été doté d'ordinateurs et d'une imprimante, renforçant leurs capacités pédagogiques et facilitant l'accès des apprenantes aux outils numériques. Cet appui matériel vise à garantir la continuité de l'apprentissage et à ancrer durablement les acquis dans les pratiques quotidiennes.

Sur le terrain, les responsables des structures bénéficiaires ont salué une action qui vient renforcer leurs moyens d'intervention. Pour eux, l'amélioration des conditions d'apprentissage constitue un facteur déterminant pour accroître l'impact des programmes de formation et favoriser l'insertion des femmes dans le tissu économique local.

Cette initiative met également en exergue une problématique plus large : celle de l'inclusion numérique comme condition essentielle de l'égalité des chances. Dans un contexte où les technologies de l'information occupent une place croissante, l'accès aux outils digitaux et la maîtrise de leurs usages apparaissent comme des leviers incontournables de développement.

En Côte d'Ivoire, les politiques publiques accordent une attention particulière à la formation des femmes, reconnues comme des actrices majeures du développement socio-économique. Les IFEF, en tant que structures de proximité, s'inscrivent pleinement dans cette dynamique en contribuant à renforcer les capacités des bénéficiaires.

Faciliter l'accès des femmes à la formation et aux outils numériques

Au terme de cette tournée, un constat s'impose : la transformation digitale ne saurait être pleinement effective sans une participation active des femmes. En facilitant leur accès à la formation et aux outils numériques, de telles initiatives participent à la construction d'une société plus inclusive, où chaque individu peut tirer profit des opportunités offertes par le digital.

Ainsi, au-delà des actions ponctuelles, c'est toute la question de l'accompagnement durable des femmes vers l'autonomie économique qui est posée, dans un pays résolument engagé sur la voie du développement et de l'innovation.