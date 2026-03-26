Cote d'Ivoire: Institut Pasteur - Les doctorants appelés à transformer le savoir en levier de développement

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire organise du 25 au 27 mars 2026, ses journées doctorales, un rendez-vous scientifique majeur ayant réuni chercheurs, étudiants et acteurs du secteur autour d'un objectif commun : faire de la recherche un véritable moteur de transformation sociale.

Placée sous le thème « La contribution des doctorants au développement et à l'innovation », cette rencontre s'est imposée comme une plateforme d'échanges et de réflexion sur le rôle stratégique de la jeunesse scientifique dans la construction d'un avenir durable. Dans un contexte marqué par de nombreux défis sanitaires, économiques et sociaux, les participants ont insisté sur la nécessité d'inscrire la recherche dans une dynamique d'impact concret.

Intervenant à cette occasion, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Côte d'Ivoire, Dr Lucien Manga, a exhorté les doctorants à faire preuve de discipline, de rigueur et d'engagement. Pour lui, le savoir ne doit plus se limiter à la production académique, mais devenir un véritable levier d'action au service des populations.

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Au coeur des échanges, une conviction forte : la science doit être un catalyseur de changement social. Les discussions ont ainsi mis en lumière l'importance de transformer les connaissances en solutions innovantes, capables de répondre efficacement aux problématiques locales et globales. Communication scientifique, formation continue et accompagnement personnalisé ont été identifiés comme des leviers essentiels pour valoriser les compétences des jeunes chercheurs.

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la rigueur méthodologique. Structurer sa pensée, analyser de manière critique, formuler des problématiques pertinentes et organiser ses données sont autant d'exigences indispensables pour produire des travaux fiables et à fort impact. Autant de compétences que les doctorants sont appelés à renforcer pour hisser la recherche ivoirienne à un niveau d'excellence.

Au-delà de la réflexion, ces journées doctorales ont lancé un appel à l'action. Les jeunes chercheurs ont été encouragés à s'investir davantage dans des projets collaboratifs et innovants, orientés vers la résolution de défis concrets. L'expérience collective, ont souligné les intervenants, constitue un puissant levier pour améliorer la qualité de la production scientifique et accélérer l'innovation.

Enfin, les participants ont unanimement reconnu que le potentiel des doctorants reste encore insuffisamment exploité. D'où la nécessité de renforcer leur encadrement, de promouvoir leur autonomie et de créer un environnement propice à leur épanouissement scientifique et professionnel.

A noter que ces journées doctorales auront servi de rappel : en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, la recherche ne peut se concevoir sans impact tangible sur la société. En structurant le savoir, en le partageant et en le mettant au service des populations, la jeunesse scientifique ivoirienne se positionne comme un acteur incontournable du progrès et du développement durable.