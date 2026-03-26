Cote d'Ivoire: Partenariat AFG Bank et COK - Le club de Korhogo promet un rayonnement dans les deux prochaines années

Le partenariat entre Afg Bank et le Club omnisports de Korhogo (Cok) est désormais scellé. La signature officielle s'est tenue le mercredi 25 mars 2026, dans un complexe hôtelier sis à Cocody, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de solennité.

Cette rencontre a réuni deux univers, à savoir la finance et le sport, autour de valeurs communes telles que la rigueur, l'engagement, l'esprit d'équipe et la quête de performance.

Cette initiative de la banque s'inscrit dans sa stratégie de proximité avec les populations et de soutien aux initiatives locales porteuses de développement. A travers ce partenariat, la banque entend contribuer à la valorisation du football africain.

Le choix du Club omnisports de Korhogo n'est pas fortuit. Comme l'a souligné le directeur général d'Afg Bank, Daniel Touré, il s'agit du « choix d'un club profondément ancré dans son histoire, d'une institution qui incarne la résilience, la discipline et l'ambition. C'est également le choix d'un projet porté par un homme de conviction, un leader engagé, convaincu que le sport peut transformer des trajectoires, des vies et des territoires entiers ».

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Pour lui, cette collaboration va bien au-delà d'un simple partenariat : elle représente « un pari sur l'avenir », notamment en matière de structuration du football local.

Epris d'émotion, le président du Cok, Malik Touré, a exprimé sa profonde gratitude envers les initiateurs de ce partenariat, en particulier Koné Dossongui, président-fondateur d'Afg Bank ; Daniel Touré, directeur général de la banque, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués.

Selon lui, cette cérémonie marque une étape décisive dans l'histoire du club. Il a réaffirmé son ambition de contribuer activement au développement sportif de la région du Poro, avec passion et détermination.

« Ce partenariat va bien au-delà d'un simple accompagnement financier. Il incarne une vision commune fondée sur des valeurs fortes telles que la résilience, l'excellence, la performance, mais surtout l'engagement », a-t-il déclaré.

À l'en croire, l'établissement financier devient ainsi un partenaire de confiance, résolument engagé à accompagner durablement les ambitions du club et à contribuer au développement du sport dans la région.

Par cet accord, Afg Bank s'affirme désormais comme le sponsor officiel de l'équipe de football du Cok, traduisant sa volonté de soutenir les talents locaux et de participer à la construction de l'avenir du football ivoirien.