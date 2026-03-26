Congo-Kinshasa: À Goma, RSF dénonce des enfermements de journalistes dans des «conditions atroces»

L'organisation Reporters sans frontières a publié mardi 24 mars une enquête sur les détentions de plusieurs civils et journalistes à l'intérieur de conteneurs, dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo Des actes fermement condamnés par l'ONG.

Après s'être entretenue avec des civils, des journalistes et autres sources sur place, Haïfa Mzalouat, co-autrice du rapport, est en mesure de raconter que « des personnes se sont retrouvées entassées par dizaines dans des containers, sans lumière, sans aération, avec une seule sortie autorisée à l'aube pour que ces prisonniers puissent faire leur besoin ».

Selon l'enquêtrice de Reporters sans frontières (RSF), ces scènes de séquestration se sont déroulées à Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu,sous contrôle des rebelles de l'AFC/M23. Selon les témoignages recueillis, les personnes incarcérées « étaient nourries une ou deux fois par jour ».

Des « conditions atroces », souligne la journaliste, « qui pouvaient durer des jours, voire des semaines. » RSF a déclaré condamner fermement ces actes et rappelle que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans crainte de représailles.

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Contacté par RSF, le porte-parole de l'AFC/M23, Lawrence Kanyuka réfute l'enfermement de journalistes dans des containers et affirme que la presse peut « circuler librement dans la zone ».