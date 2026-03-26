Ghana: À l'ONU, le pays souhaite élever la traite des esclaves au rang de «crime le plus grave contre l'humanité»

25 Mars 2026
Radio France Internationale

Le Ghana a présenté, mercredi 25 mars 2026 à l'ONU, une résolution visant à qualifier la traite transatlantique comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. En ligne de mire se joue la question sensible des réparations car, si l'esclavage est déjà reconnu comme crime contre l'humanité, cette dernière reste largement ouverte.

« C'est une résolution de destin », affirme le président ghanéen, John Dramani Mahama. Avec ce vote, le Ghana veut franchir une étape : l'esclavage est déjà reconnu comme « crime contre l'humanité », mais il s'agit désormais de le qualifier comme le « crime le plus grave contre l'humanité », et d'en faire un véritable appel à réparations.

Avec un objectif clair : ouvrir la voie à une justice réparatrice. Concrètement, le texte évoque des demandes d'excuses officielles, des indemnisations, mais aussi la restitution d'objets culturels et des garanties de non-répétition.

Risque d'une « justice réparatrice » seulement symbolique

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Dans les faits, il ne s'agit pas seulement d'argent : il est aussi question de financements pour l'éducation, le développement ou les projets de mémoire. Une manière, selon Accra, de répondre à des inégalités qui restent bien présentes aujourd'hui. Une démarche qui ne fait pas l'unanimité. « Ce sont les mêmes États qui ont profité de l'esclavage qui doivent aujourd'hui voter », rappelle le chercheur Obadele Kambon. Autrement dit : ceux qui devraient réparer sont aussi ceux qui décident.

Et sans mécanisme contraignant, cette « justice réparatrice » pourrait bien rester, au moins dans un premier temps, largement symbolique.

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