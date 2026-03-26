Sénégal: Anacim - Aïda Diongue Niang n'est plus la directrice de la Météo

Des changements ont été opérés à la Direction de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim). Aïda Diongue Niang a été remplacée par Oumar Konté, nommé directeur par intérim. M. Konté était jusqu'ici le chef du Département recherche, développement, climatologie.

Cette mesure, prise le 24 mars 2026 à travers une note de service, vient du directeur général de l'Anacim, Diaga Basse. Ce limogeage intervient au lendemain d'une interview que le Dr Aïda Diongue Niang a accordée au journal « L'Observateur » et publiée le 23 mars 2026 dans le cadre de la Journée mondiale de la météorologie. « Je suis pour le principe de la séparation (avec l'aviation civile). Aujourd'hui, le gouvernement parle de la mutualisation des agences, mais la météo mérite d'être autonome », avait-elle soutenu, entre autres convictions. Le Dr Niang avait déjà occupé le poste entre 2014 et 2017.

Cette scientifique travaille depuis plus de 20 ans au Service météorologie du Sénégal où elle a exercé diverses fonctions, notamment dans le domaine de la recherche, de l'interface recherche-opérations et de la fourniture de services climatologiques et météorologiques. Aïda Diongue Niang a été l'un des auteurs principaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), Groupe de travail I, Bases scientifiques physiques de l'évolution du climat pour le sixième cycle d'évaluation. Elle est titulaire d'un Doctorat en Météorologie. Ses recherches portent sur la variabilité et la prévisibilité du système de mousson ouest-africain.