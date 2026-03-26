Du 25 au 27 mars 2026, la capitale guinéenne accueille un rendez-vous majeur pour l'avenir économique de la région.

Organisé par l'Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC), en partenariat avec l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l'Union européenne, à travers le Programme PACoSPro, ce séminaire national vise à renforcer la compréhension et l'application du droit de la concurrence en Guinée et au-delà.

Un enjeu stratégique pour la Guinée et la région

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Réunissant des acteurs du secteur public, du privé ainsi que de la société civile, cette rencontre ambitionne de vulgariser les principes de la concurrence, tout en favorisant leur appropriation par les différentes parties prenantes. L'objectif est clair : instaurer une culture économique fondée sur des règles équitables, gage d'un environnement des affaires sain et compétitif.

À travers des échanges techniques et des discussions approfondies, les participants seront outillés pour mieux comprendre les mécanismes de régulation des marchés, les procédures existantes et le rôle des institutions compétentes en matière de concurrence.

Un engagement régional réaffirmé

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Directeur exécutif de l'ARCC, Siméon Koffi, s'exprimant au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a réaffirmé la volonté de l'institution de promouvoir une culture de la concurrence au service du développement économique régional. Il a souligné l'importance du programme PACoSPro, fruit d'une collaboration étroite avec l'UEMOA et l'Union européenne, dans le renforcement des capacités des États membres.

La Guinée en quête d'un environnement économique structuré

Prenant la parole au nom du gouvernement guinéen, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Fatima Camara, a mis en avant l'ambition de la Guinée de contribuer à l'émergence d'un climat des affaires propice à l'investissement et à la croissance.

Dans un discours à la fois lucide et mobilisateur, elle a rappelé que le pays, sous l'impulsion du Président Mamadi Doumbouya et la coordination du Premier ministre Amadou Oury Bah, est engagé dans une transformation économique profonde. Celle-ci repose sur un principe fondamental: «Il n'y a pas de développement durable sans règles du jeu équitables». Elle a insisté sur la nécessité d'une concurrence organisée et encadrée, non subie, mais pensée comme un levier stratégique pour stimuler l'innovation, améliorer la production et protéger les consommateurs.

Un tournant pour la régulation en Guinée

La ministre n'a pas éludé les défis, reconnaissant que la Guinée ne dispose pas encore d'une autorité nationale de régulation de la concurrence. Mais loin d'y voir une faiblesse, elle y perçoit une opportunité: celle de bâtir un cadre adapté aux réalités nationales, en s'appuyant sur l'expertise régionale. Le séminaire se veut ainsi un espace de réflexion et de co-construction, où seront posées des questions essentielles : quel modèle adopter ? Quelles priorités définir ? Et surtout, comment avancer collectivement vers des réformes efficaces et durables ?

Vers une intégration économique renforcée

Au-delà du cadre national, cette initiative illustre une volonté commune des partenaires régionaux et internationaux de soutenir les États dans la mise en oeuvre effective des règles de concurrence. L'objectif est de favoriser des marchés plus ouverts, des économies plus compétitives et une intégration régionale plus solide.

Pendant trois jours, les travaux permettront de jeter les bases d'une meilleure gouvernance économique en Guinée, tout en contribuant à l'harmonisation des pratiques au sein de l'espace ouest-africain.

Une dynamique collective pour l'avenir

En conclusion de son allocution, la ministre Fatima Camara a lancé un appel à l'engagement collectif : État, secteur privé, partenaires techniques et société civile doivent oeuvrer ensemble pour construire un environnement des affaires équilibré, crédible et tourné vers l'avenir. «L'enjeu est connu. Les attentes sont élevées. Et le moment est venu d'avancer », a-t-elle déclaré, avant d'ouvrir officiellement les travaux. Ce séminaire apparaît ainsi comme une étape clé dans la construction d'un cadre économique plus juste et performant, au service du développement durable de la Guinée et de toute l'Afrique de l'Ouest.