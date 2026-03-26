Guinée: France - Un partenariat pour dynamiser l'agriculture

26 Mars 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

La Guinée et la France renforcent leur coopération économique avec la visite, le 23 mars 2026 à Conakry, d'une délégation d'entreprises françaises à la Chambre Nationale d'Agriculture. Objectif : explorer des opportunités d'investissement et de partenariat dans le secteur agricole.

Cette mission, initiée avec la Chambre de Commerce Aix-Marseille-Provence et Africalink, vise à connecter les entreprises françaises aux acteurs agricoles guinéens pour développer des collaborations durables. Les échanges ont porté sur la modernisation du secteur, l'amélioration de la qualité des produits, leur certification et le développement des exportations. L'accent a aussi été mis sur la transformation locale, notamment du manioc, pour créer plus de valeur.

Les institutions guinéennes ont réaffirmé leur engagement à faire de l'agriculture un levier de croissance, à travers l'innovation, les investissements et l'industrialisation. Un Forum Guinée-France, tenu le 24 mars 2026 à Conakry, vient prolonger cette dynamique en favorisant les rencontres d'affaires et les opportunités de partenariat.

 

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