Guinée: De l'export brut à la maîtrise des prix - Le pays serre la vis sur sa bauxite

La Guinée, premier producteur mondial de bauxite, s'apprête à réduire ses exportations de ce minerai stratégique dès le début avril 2026.

Cette décision, confirmée par le ministre des Mines producteurs locaux face à une sur-offre mondiale.

Une surproduction qui pèse sur les cours

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En 2025, les exportations guinéennes de bauxite ont bondi de 25 %, atteignant 183 millions de tonnes (182,8 Mt selon les données officielles du ministère des Mines). La Chine, principal client, a absorbé environ 74 % de ces volumes, soit près de 149 millions de tonnes selon les douanes chinoises.

Sans intervention, les analystes prévoyaient jusqu'à 200 millions de tonnes en 2026. Cette explosion de l'offre a saturé le marché, provoquant une chute des prix de 20 % à 35 % (voire jusqu'à 50 % selon certaines estimations) par rapport aux sommets de 2025. Les cargaisons de référence (Guinée et Australie) se négocient actuellement entre 60 et 70 dollars la tonne (CIF Chine autour de 59-62 $/dmt selon Fastmarkets fin mars 2026), tandis que les prix FOB Guinée oscillent autour de 32-34 $/dmt.

La faible demande chinoise - due à des stocks élevés et au respect des plafonds de production d'aluminium - combinée à la hausse des coûts de fret (liée aux tensions au Moyen-Orient), a comprimé les marges des producteurs et impacté les recettes fiscales guinéennes.

La stratégie de Conakry : réduire les volumes pour rebondir

Interrogé par Reuters le 18 mars 2026, le ministre Bouna Sylla a déclaré : « Il ne s'agit pas vraiment d'un quota, mais nous allons réduire les volumes que nous exportons. » Il exclut toute interdiction totale d'exportation.

Les autorités exigent des compagnies minières (y compris les géants chinois comme SMB, Chalco), ou CBG des plans de production sur trois ans, alignés sur leurs engagements d'investissement (infrastructures portuaires, chemins de fer, raffineries locales). L'objectif officieux : ramener les exportations annuelles autour de 150 millions de tonnes, un niveau qui créerait une tension sur l'offre suffisante pour faire remonter les cours - certains analystes comme Andy Farida (Fastmarkets) estiment que cela pourrait suffire à un rebond notable, avec un objectif implicite supérieur à 100 $/t.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation des ressources : depuis plusieurs années, le gouvernement pousse pour la transformation locale en alumine, afin de capter plus de valeur ajoutée plutôt que d'exporter du brut.

Impacts attendus et risques

À court terme, une réduction des volumes devrait soutenir les prix et augmenter les recettes fiscales (la bauxite représente une part majeure des exportations et du PIB guinéen). Les petits producteurs locaux, particulièrement vulnérables, en bénéficieraient directement. Pour la Chine, principal acheteur mais aussi actionnaire majeur de nombreuses mines guinéennes (via Hongqiao, Chalco, etc.), l'impact est mitigé : dépendance mutuelle forte, mais hausse potentielle des coûts à court terme.

Les risques existent : si les restrictions sont perçues comme trop strictes, la Guinée pourrait perdre en fiabilité d'approvisionnement, au profit de l'Australie ou du Brésil. Certains experts, comme Tom Price (Panmure Liberum), mettent en garde contre un effet boomerang sur l'économie guinéenne.

Vers une Guinée plus souveraine dans la chaîne de valeur

Cette annonce intervient alors que le secteur minier guinéen fait face à des réformes (retrait de permis, disputes légales). Elle s'inspire de modèles comme le cobalt en RDC ou d'autres pays limitant les exportations de minerais critiques. Pour Conakry, l'enjeu est clair : transformer la richesse brute en développement durable, en misant sur la transformation locale et une meilleure maîtrise des prix mondiaux.

Le plan doit être finalisé d'ici fin mars ou début avril 2026. Les compagnies minières sont déjà en discussions intensives avec le ministère. Affaire à suivre de près, car l'évolution des cours de la bauxite - et indirectement de l'aluminium - touche directement l'industrie mondiale (automobile électrique, construction, transition énergétique).