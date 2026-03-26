Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal remet son dossier devant le TAS concernant la victoire attribuée au Maroc

La Fédération sénégalaise de football a remis son dossier auprès du Tribunal arbitral du sport concernant la décision de la Confédération africaine d'attribuer sur tapis vert la CAN-2025 au Maroc, après une finale chaotique que le Sénégal avait remportée 1-0 sur le terrain.

« L'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0 », a détaillé l'instance basée à Lausanne dans un communiqué. Dans son appel, le Sénégal demande « à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN ».

« Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi », a fait savoir le tribunal, précisant qu'à ce stade, « il n'est pas encore possible d'anticiper les échéances de la procédure, ni d'indiquer quand une audience sera fixée ».

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Le directeur général du TAS, Me Matthieu Reeb, assure dans le communiqué que son organisme est « parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants. » Le directeur ajoute que le TAS est « conscient que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d'un procès équitable. »

La Fédération sénégalaise avait annoncé la semaine dernière avoir donné mandat à ses avocats de saisir le TAS après avoir été déchue de son titre continental par la Confédération africaine, au profit du Maroc.

Le soir de la finale, le 18 janvier à Rabat, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période. Juste avant, l'arbitre avait refusé un but aux Lions de la Teranga. Après un quart d'heure de confusion et dans un chaos qui avait gagné les tribunes - des supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain -, les joueurs sénégalais rentrés aux vestiaires étaient revenus sur le terrain et l'ailier marocain Brahim Diaz avait totalement manqué son pénalty. Durant la prolongation, c'est le Sénégal qui s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

Fin janvier, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), sans alors remettre en cause le résultat final, avait infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux fédérations des deux pays pour comportements antisportifs. Mais le 17 mars, le jury d'appel de la CAF a déclaré l'équipe nationale du Sénégal « forfait lors de la finale », « le résultat étant homologué sur le score de 3-0 » en faveur du pays hôte de l'épreuve.