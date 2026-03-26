Afrique de l'Ouest: La guerre silencieuse contre le financement du terrorisme

Dans un contexte sécuritaire régional de plus en plus préoccupant, le Togo intensifie ses efforts pour se conformer aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

C'est dans cet esprit que WANEP-Togo, en partenariat avec l'organisation Spaces for Change (S4C), organise une table ronde de deux jours sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI).

La Recommandation 8 du GAFI, objet des débats, place les organisations à but non lucratif (OBNL) sous surveillance particulière. Si ces structures jouent un rôle essentiel dans le développement et la cohésion sociale, elles peuvent, faute de mécanismes de contrôle adaptés, être détournées à des fins illicites par des groupes terroristes ou mafieux.

Pour y remédier, le Togo a adopté le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL), élaboré par l'OHADA, afin de renforcer la transparence et la traçabilité des flux financiers des OBNL.

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Le Togo se bat, mais la partie est difficile

Le Togo multiplie les initiatives : adhésion au GIABA, adoption de lois nationales, renforcement du cadre réglementaire. Des efforts réels et salués. Mais la réalité est implacable : les groupes terroristes et les réseaux mafieux ont souvent une longueur d'avance, exploitant les failles juridiques et les angles morts institutionnels avant même que les régulateurs n'aient eu le temps de les identifier.

C'est précisément pour combler ces lacunes que cette rencontre vise à renforcer la compréhension mutuelle entre société civile et institutions étatiques, cartographier les vulnérabilités et poser les bases d'un mécanisme durable de suivi.

« Les standards du GAFI constituent des cadres de référence essentiels pour préserver l'intégrité de nos systèmes financiers », a souligné la directrice de cabinet du ministre des Finances, Akou Mawusse Adetou Afidenyigba, à l'ouverture des travaux.

Une course permanente entre régulateurs et criminalité financière, que le Togo est bien déterminé à ne pas perdre.