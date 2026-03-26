Ile Maurice: Patrice Marie succède à Charles Harel à la présidence

26 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

À l'issue de la 177e assemblée générale annuelle de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Patrice Marie, du groupe IBL, a été élu président de l'institution, succédant à Charles Harel, qui boucle ainsi son mandat après deux années à la tête de l'organisation.

Revenant sur ses quatre années au sein du bureau, dont deux comme président , Charles Harel a évoqué un mandat «bien rempli», marqué notamment par les célébrations des 175 ans de la MCCI et un changement de gouvernement ayant nécessité «de nouvelles approches de travail et de dialogue».

Il estime que la Chambre a su maintenir son rôle de facilitateur entre secteur privé et autorités dans un contexte économique complexe, rappelant que «c'est en travaillant main dans la main avec le gouvernement, les PME et les entrepreneurs mauriciens que nous pourrons avancer».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un environnement international incertain, notamment en raison des tensions au Moyen-Orient, il souligne également l'inquiétude des membres face à la hausse attendue des coûts de fret, des matières premières et de production. «Les entreprises restent très vigilantes», a-t-il indiqué. La nouvelle présidence de Patrice Marie s'ouvre ainsi dans un contexte économique jugé particulièrement exigeant pour les opérateurs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.