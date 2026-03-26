Ile Maurice: Patrice Marie succède à Charles Harel à la présidence

À l'issue de la 177e assemblée générale annuelle de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Patrice Marie, du groupe IBL, a été élu président de l'institution, succédant à Charles Harel, qui boucle ainsi son mandat après deux années à la tête de l'organisation.

Revenant sur ses quatre années au sein du bureau, dont deux comme président , Charles Harel a évoqué un mandat «bien rempli», marqué notamment par les célébrations des 175 ans de la MCCI et un changement de gouvernement ayant nécessité «de nouvelles approches de travail et de dialogue».

Il estime que la Chambre a su maintenir son rôle de facilitateur entre secteur privé et autorités dans un contexte économique complexe, rappelant que «c'est en travaillant main dans la main avec le gouvernement, les PME et les entrepreneurs mauriciens que nous pourrons avancer».

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Dans un environnement international incertain, notamment en raison des tensions au Moyen-Orient, il souligne également l'inquiétude des membres face à la hausse attendue des coûts de fret, des matières premières et de production. «Les entreprises restent très vigilantes», a-t-il indiqué. La nouvelle présidence de Patrice Marie s'ouvre ainsi dans un contexte économique jugé particulièrement exigeant pour les opérateurs.