Ile Maurice: Un policier blessé lors d'un contrôle routier

Hier, mercredi 25 mars, aux alentours de 15 h 50, un policier a été percuté par un automobiliste qui tentait de fuir un contrôle routier à Gros-Billot, New-Grove.

Selon les informations, deux policiers effectuaient un contrôle de routine lorsqu'ils ont signalé à un véhicule de s'arrêter. Celui-ci présentait plusieurs irrégularités, notamment une plaque d'immatriculation non conforme à la réglementation en vigueur. À l'approche du véhicule, les officiers ont également constaté que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Interpellé, le conducteur est resté silencieux avant d'admettre qu'il ne détenait pas de permis de conduire. Une vérification plus approfondie a révélé d'autres infractions, dont l'absence de vignette d'assurance et de taxe routière affichées sur le pare-brise. Informé des délits commis, l'automobiliste a été sommé de couper le moteur et de décliner son identité. Cependant, il a refusé d'obtempérer. Il a brusquement redémarré et accéléré en direction du carrefour de New-Grove, percutant l'un des policiers. Ce dernier a été blessé à la main droite et à la hanche, tandis que son collègue a pu éviter l'impact.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le véhicule a poursuivi sa course sur quelques mètres avant de percuter une structure en bois. Le conducteur, accompagné de deux autres individus, a ensuite abandonné la voiture et pris la fuite à pied en direction de La Rosa. Le policier blessé a reçu des soins à l'hôpital de Rose-Belle avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Le véhicule impliqué a été remorqué jusqu'au poste de police en attendant un examen technique. Par ailleurs, la scène a été captée par des caméras de surveillance du réseau Safe City, ce qui devrait faciliter l'identification des suspects. Une enquête a été ouverte.