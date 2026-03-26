Ile Maurice: Hydrocarbures - Maurice et les Seychelles poursuivent les recherches

26 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed Mahen Chitamun

En réponse à une question du député Khushal Lobine sur la gestion conjointe du plateau continental étendu des Mascareignes, le PM est revenu sur l'historique du partenariat stratégique entre Maurice et les Seychelles.

Après les élections de 2010, un différend portait sur une zone de 396 000 km² de plateau continental étendu. Plutôt que de saisir les Nations unies - une procédure potentiellement longue - Maurice avait privilégié une approche collaborative. Cette stratégie a conduit à une soumission conjointe auprès de la Commission des Nations unies sur les limites du plateau continental, qui a reconnu en 2011 une juridiction partagée sur cette zone, désormais appelée Joint Management Area (JMA). Un traité signé en 2012 a ensuite établi les bases de la gestion commune et de l'exploitation des ressources naturelles.

Lors de la visite d'État du président seychellois Patrick Herminie, les deux pays ont réaffirmé leur engagement pour une gestion durable de la JMA. Une déclaration conjointe a été adoptée afin d'encadrer l'exploitation des ressources dans le respect des normes environnementales et du droit international. Le PM a mentionné plusieurs instruments juridiques déjà en place : code environnemental, modèle d'accord pétrolier, cadre fiscal commun. Des progrès ont également été enregistrés dans la pêche durable, les crédits carbones, la surveillance environnementale et les études géotechniques et sismiques.

Concernant la recherche d'hydrocarbures, des discussions techniques sont en cours avec la société britannique CGG/ Veridien pour la réalisation de relevés géotechniques. Ces travaux visent à améliorer la connaissance scientifique des fonds marins tout en respectant les normes environnementales. Àune question sur l'existence d'hydrocarbures, le PM a évoqué des indications préliminaires laissant penser à un potentiel, tout en soulignant que les recherches se poursuivent et qu'aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée.

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