Ile Maurice: Plusieurs blessés, dont deux dans un état sérieux

Un grave accident de la route s'est produit hier, mercredi 25 mars, aux alentours de 22 h 30 à Pailles, impliquant deux voitures. Le choc a fait plusieurs blessés, dont certains dans un état sérieux. Selon les premières informations, deux véhicules sont entrés en collision. L'impact a causé d'importants dégâts matériels aux deux voitures.

Parmi les victimes figurent plusieurs ressortissants étrangers. Le conducteur d'un des véhicules, un Américain âgé de 24 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital Jeetoo, où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé sérieux. À ses côtés, une passagère de nationalité canadienne a reçu des soins avant de quitter l'établissement hospitalier. Un autre passager, de nationalité allemande, a quant à lui été admis à l'hôpital et son état est également considéré comme sérieux.

Le conducteur de l'autre véhicule, âgé de 22 ans, blessé lors de l'impact, s'est rendu par ses propres moyens à l'hôpital Jeetoo pour y recevoir des soins. Le SAMU a été mobilisé pour évacuer les blessés. Les pompiers, dépêchés sur les lieux, ont procédé au nettoyage de la chaussée après l'enlèvement des débris et des véhicules accidentés.

Les deux véhicules ont été remorqués au poste de police de Pailles pour les besoins de l'enquête. Un alcootest pratiqué sur l'un des conducteurs s'est révélé négatif, tandis qu'un prélèvement sanguin a été effectué sur l'autre pour analyses. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

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