Ile Maurice: Une propriétaire victime d'une fausse convocation policière liée à un loyer commercial

Une habitante d'Albion a déposé une plainte auprès des autorités après avoir été victime d'une tentative de manipulation impliquant un individu se faisant passer pour un officier de police.

Les faits remontent au mois de février, lorsque la plaignante a conclu un contrat de location pour un local commercial, moyennant un loyer mensuel de Rs 18 000. Le 21 mars dernier, un proche de la propriétaire a reçu un appel téléphonique l'informant qu'il devait se rendre au poste de police de Roche-Bois dans le cadre d'une affaire liée à ce local. Peu après, plusieurs appels ont été passés depuis un numéro inconnu par un individu se présentant comme un policier affecté à ce même poste.

Celui-ci affirmait avoir reçu une lettre anonyme concernant ces locaux commerciaux et menaçait de saisir la Financial Crimes Commission. Soupçonnant une tentative d'escroquerie, la propriétaire s'est rendue aux autorités pour consigner une Precautionary Measure. Elle envisage désormais de consulter un avocat. Une enquête a été ouverte.