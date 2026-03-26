Ile Maurice: ABC Banking, Chery Mauritius et le Rotary Club de Curepipe unissent leurs forces

À Maurice, le golf dépasse souvent le cadre du sport pour devenir un véritable levier de solidarité. Le samedi 28 mars 2026, le Mauritius Gymkhana Club accueillera une nouvelle édition du tournoi de golf caritatif organisé par le Rotary Club de Curepipe, avec le soutien renouvelé d'ABC Banking en tant que sponsor principal, et la participation engagée de Chery Mauritius.

Depuis 2023, ABC Banking s'inscrit dans la continuité de cette initiative, confirmant son rôle actif dans le développement d'actions à impact social. Ce tournoi annuel, devenu un rendez-vous attendu du calendrier golfique mauricien, a pour objectif de lever des fonds destinés à soutenir des projets en faveur des populations les plus vulnérables.

L'édition 2026 a été officiellement lancée lors d'une conférence de presse tenue le 18 mars dans le cadre feutré du Private Banking Lounge d'ABC Banking à Port Louis. Cet événement a permis de réunir partenaires et organisateurs autour d'une ambition commune : faire du sport un vecteur de changement concret. L'occasion également de mettre en lumière les projets qui béné- ficieront des fonds récoltés cette année.

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Pour le Rotary Club de Curepipe, ce tournoi va bien au-delà d'une simple compétition. Il s'inscrit dans une dynamique de mobilisation collective au service de causes essentielles. Éducation, santé maternelle, accès à l'eau ou encore protection de l'enfance figurent parmi les priorités soutenues. Chaque participation devient ainsi un acte engagé, transformant un moment de loisir en contribution tangible à la société.

De son côté, ABC Banking réaffirme, à travers ce partenariat, sa volonté d'agir durablement au coeur de la communauté mauricienne. L'institution bancaire voit dans ce type d'initiative une extension naturelle de sa mission, axée sur la création d'une prospérité partagée. En soutenant des programmes liés à l'alphabétisation, à l'accès aux ressources essentielles et à la protection des plus jeunes, la banque contribue activement à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles.

Brian Ah-Chuen (au cenre), Managing Director d'ABC Banking, réaffirme l'engagement fort de la banque en faveur d'initiatives solidaires à impact concret. 📸 Krishna Pather

Chery Mauritius, acteur du pôle automobile du Groupe ABC, s'associe également à cette démarche solidaire. Après avoir déjà soutenu l'édition 2024, la marque renforce son engagement en apportant une dimension innovante et attractive au tournoi. Cette année, un modèle Tiggo Cross HEV sera mis en jeu pour le prestigieux concours de hole-in-one, offrant aux participants une opportunité exceptionnelle de remporter un SUV hybride alliant performance et technologie. Une initiative qui illustre parfaitement la volonté de l'enseigne de conjuguer innovation et responsabilité sociale.

Au fil des éditions, les retombées du tournoi ont été significatives. Les fonds collectés ont notamment permis de financer des projets d'alphabétisation, d'acquérir des fauteuils roulants pour des personnes en situation de handicap, d'organiser des campagnes de sensibilisation contre la violence faite aux enfants, ou encore de participer à des collectes nationales de sang. Autant d'actions concrètes qui témoignent de l'impact réel de cet événement.

Pour cette nouvelle édition, les ambitions restent élevées. Plusieurs projets sont en préparation, en ligne avec les axes d'intervention du Rotary International, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'accès à l'eau potable.

Sur le plan sportif, le tournoi se jouera selon le format Stableford avec handicap complet, permettant à des joueurs de différents niveaux de concourir dans un esprit d'équité. Les départs sont prévus entre 6h20 et 13h40, offrant une grande flexibilité aux participants. Ouverte à tous les golfeurs licenciés, la compétition promet une journée placée sous le signe du fair-play et de la convivialité.

La journée se conclura par une remise des prix suivie d'un cocktail et d'un buffet, réunissant joueurs et invités dans une atmosphère chaleureuse. Au-delà de la performance sportive, c'est avant tout l'esprit de solidarité qui primera, rappelant que chaque swing peut contribuer à changer des vies. À travers cette initiative, ABC Banking, Chery Mauritius et le Rotary Club de Curepipe démontrent une fois de plus que l'engagement collectif reste l'un des moteurs les plus puissants pour construire une société plus équitable et solidaire.