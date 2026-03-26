Afrique de l'Ouest: BRVM Awards 2026 - allAfrica Global Media de nouveau en lice pour le prestigieux prix du "Média Financier de l'Année"

communiqué de presse

Dakar, le 25 mars 2026 – La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a officiellement dévoilé la liste des nominés pour la septième édition des BRVM Awards. Pour la troisième année consécutive, allAfrica Global Media est sélectionné dans la catégorie reine du "Média Financier de l'Année", confirmant son statut de leader incontesté de l'information économique en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent.

Cette nouvelle nomination témoigne de la régularité et de l'excellence rédactionnelle de allAfrica . En effet, le groupe n'en est pas à son premier coup d'éclat lors de ce rendez-vous majeur de la finance régionale : après avoir remporté le trophée de "Média Financier de l'Année" lors de la cinquième édition en 2024 et figuré parmi les finalistes de l'édition 2025, cette sélection pour 2026 assoit définitivement l'autorité du média dans l'écosystème boursier de l'UEMOA.

Par ailleurs, cette présence continue dans le carré d'as des BRVM Awards reflète le poids stratégique de allAfrica . Avec un réseau de plus de 140 partenaires médias et une audience se comptant en millions de décideurs, la plateforme est devenue le vecteur essentiel de la vulgarisation des marchés financiers. Son expertise dans l'analyse des réformes bancaires et des dynamiques macroéconomiques en fait une source de référence pour les investisseurs institutionnels comme pour le grand public.

En outre, cette nomination 2026 intervient alors que allAfrica accélère sa mutation numérique pour répondre aux nouveaux usages. En transformant l'information financière brute en analyses sociales et interactives, le média réussit le pari de rapprocher la place boursière d'Abidjan des réalités économiques locales et panafricaines.

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Enfin, la direction de allAfrica Global Media tient à saluer le travail de ses équipes éditoriales dont la rigueur est une nouvelle fois plébiscitée par le jury de la BRVM. Cette reconnaissance renforce l'engagement du média à promouvoir la transparence financière et à soutenir la croissance économique durable à travers une information de haute qualité.

AllAfrica est la principale source d'information numérique sur l'Afrique. Grâce à un partenariat unique, avec des grossistes de l'information prestigieux, comme Lexis/Nexis, Bloomberg, Factiva ( DowJones et Reuters), Comtex News Network, Financial Times et Européenne des Données qui reprennent quotidiennement les articles publiés sur AllAfrica pour les redistribuer à travers le monde sur des réseaux professionnels, touchant ainsi des dizaines de millions de personnes. Véritable carrefour de l'actualité continentale, la plateforme diffuse quotidiennement des contenus multilingues traitant des enjeux de développement, de finance et de gouvernance, consolidant ainsi sa position de premier média panafricain au monde.