Ile Maurice: Un employé escroqué de près de Rs 219 000 après un faux appel bancaire

Un homme de 44 ans, cadre dans un établissement hôtelier, a été victime d'une fraude électronique hier, mercredi 25 mars, entraînant des pertes estimées à environ Rs 219 000.

Selon sa déposition à la police, les faits se sont produits en fin d'après-midi, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail à Albion. Vers 17 h 45, il a reçu un appel via l'application Google Meet, affichant le logo d'une banque bien connue. L'appel provenait d'un individu se présentant comme un agent du département antifraude de l'institution bancaire.

S'exprimant en anglais, l'escroc a prétexté mener une enquête liée à une supposée activité frauduleuse sur le compte de la victime. Peu après, aux alentours de 17 h 53, il a poursuivi ses échanges par messages, demandant à la victime de lui communiquer ses One Time Passwords (OTP) reçus sur son téléphone.

La victime a également transmis son identifiant d'accès à son application bancaire mobile, ainsi qu'une partie des informations de sa carte de débit, l'escroc insistant sur l'urgence de la situation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce n'est que plus tard que le quadragénaire a constaté plusieurs transactions suspectes effectuées en devises étrangères, notamment en roupies pakistanaises, en dirhams des Émirats arabes unis et en dollars américains. À cela se sont ajoutés divers frais bancaires, portant le montant total détourné à environ Rs 219 000.

La victime affirme n'avoir autorisé aucune de ces opérations. Elle a immédiatement contacté sa banque afin de faire bloquer sa carte.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette escroquerie. Les institutions bancaires, ainsi que la Financial Crimes Commission, émettent régulièrement des mises en garde contre ce type d'arnaques, rappelant au public de ne jamais communiquer de OTP, identifiants bancaires ou informations sensibles à des tiers, même si ceux-ci prétendent agir au nom d'une institution financière.