Cameroun: Théodore Datouo brise 30 ans de système - Cavaye sommé de vider les lieux

Trente ans d'empire effacés en quelques jours. Trente ans de présidence de l'Assemblée nationale. Quelques jours pour en démanteler les fondations humaines et logistiques.

Théodore Datouo n'a pas attendu pour agir : listes rejetées, agents révoqués, résidence réclamée. Le Palais de Verre vit une rupture institutionnelle sans précédent au Cameroun.

Ce qui se passe : une passation de pouvoir transformée en bras de fer

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Cavaye Yeguie Djibril a dirigé l'Assemblée nationale camerounaise pendant plus de trente ans. Son successeur élu, l'Honorable Théodore Datouo, a pris ses fonctions dans un contexte de tension croissante. Lors de la transmission officielle des dossiers, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a soumis une liste nominative de personnels à maintenir en poste incluant des membres de sa famille nucléaire.

Datouo a opposé un refus immédiat et total. Il a signé dans la foulée une série d'actes de révocation visant l'ensemble des agents protégés par son prédécesseur. La courtoisie protocolaire habituelle a cédé la place à une reprise de contrôle administratif brutale et méthodique.

Pourquoi cette rupture : trois décennies de système à démonter

La tentative de Cavaye Yeguie Djibril de sanctuariser ses protégés répond à une logique classique des régimes de longue durée. Le pouvoir institutionnel se double toujours d'un réseau personnel invisible personnel de maison, escortes, cadres fidèles, véhicules affectés. Ce réseau constitue la continuation informelle du pouvoir après le départ officiel. Le nouveau PAN a identifié cette mécanique et choisi de la neutraliser sans délai. En refusant les listes transmises, Théodore Datouo n'a pas seulement récusé des noms il a rejeté le principe même d'une influence héritée sur les ressources de l'État.

Cette décision révèle une volonté politique explicite : établir dès le premier jour que l'autorité institutionnelle prime sur les allégeances personnelles construites au fil des décennies.

Comment ça se déroule : le dépouillement logistique de l'ancien régime

La mécanique de reprise de contrôle a été précise et rapide. Boukar, Directeur de Cabinet de l'ancien président, s'est présenté à l'Assemblée nationale en émissaire. Il a été reçu comme un agent sortant. Sur instruction de la nouvelle hiérarchie, il a été contraint de restituer son escorte de sécurité, son personnel de maison, ainsi que l'ensemble du parc automobile et du matériel de bureau affectés à ses fonctions passées.

Ce protocole de récupération forcée constitue ce qu'on peut appeler un dépouillement institutionnel : la reprise systématique, par l'autorité entrante, de l'ensemble des attributs matériels et logistiques détenus par les agents de l'ancienne administration.

Le point de friction le plus critique porte sur la résidence de fonction dévolue au Président de l'Assemblée nationale. Cavaye Yeguie Djibril l'occupe toujours. Une équipe de techniciens mandatée par le nouveau cabinet a été déployée sur le site pour réaliser inventaires et devis de réfection. L'injonction de libérer les lieux a été transmise formellement à l'ancien PAN.

Une nouvelle grammaire du pouvoir au Cameroun

À court terme, dans les six à douze prochains mois, cette rupture teste la capacité du nouveau Président de l'Assemblée nationale à imposer son autorité face aux réseaux hérités de trente ans d'appareil. Si la résidence de fonction est libérée dans les délais, Datouo aura démontré que l'institution prime sur l'individu un signal fort pour l'ensemble de l'administration camerounaise.

À long terme, sur trois à cinq ans, cette passation de pouvoir pourrait redéfinir les normes de transition institutionnelle au Cameroun. Elle signale que la personnalisation du pouvoir modèle dominant depuis des décennies se heurte désormais à une résistance procédurale organisée. Si ce précédent s'installe, il modifie durablement les équilibres entre anciens et nouveaux titulaires de charges publiques. L'enjeu dépasse le Palais de Verre. C'est la question de l'État de droit dans la gestion des transitions politiques camerounaises qui est posée en filigrane.

Une question que l'histoire camerounaise n'avait pas encore posée

Un homme peut-il gouverner une institution pendant trente ans sans que cette institution devienne, en partie, la sienne ? La réponse de Théodore Datouo est catégorique : non. Mais entre la décision et son exécution complète, il reste une résidence à libérer et un système à convaincre que le temps du patriarche de Mada est bel et bien révolu.